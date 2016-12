Celltrion Healthcare begrüßt die Veröffentlichung des jüngsten Positionspapiers der European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO) über die Verwendung von Biosimilars bei entzündlichen Darmerkrankungen (Inflammatory Bowel Disease, IBD), das den Übergang von dem Referenzprodukt zu dem Biosimilar Infliximab unterstützt.1

Die ECCO Erklärung deckt eine Reihe von Aspekten in Zusammenhang mit Biosimilars ab und die bedeutendsten Positionen lauten:1

Der Übergang vom Erstanbieterprodukt zu einem Biosimilar bei Patienten mit IBD ist nach eingehender Erörterung zwischen Ärzten, Krankenpflegern, Pharmazeuten und Patienten und gemäß nationalen Empfehlungen akzeptabel.

Wenn ein Biosimilar-Produkt in der EU zugelassen ist, wird es als wirksam wie das Referenzprodukt erachtet, wenn es in Übereinstimmung mit den bereitgestellten Informationen in der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels angewendet wird.

Der Nachweis der Sicherheit von Biosimilars erfordert umfangreiche Studien mit langfristiger Nachbehandlung bei IBD-Patienten.

Die Daten für die Anwendung von Biosimilars bei IBD kann von einer anderen sensitiven Indikation extrapoliert werden.

Wie bei allen Biologika sollte die Nachverfolgbarkeit auf einem stabilen Pharmakovigilanz-System beruhen.

Dies markiert einen signifikanten Wandel in der Einstellung gegenüber dem vorherigen ECCO Positionspapier, das nahelegte, dass der Übergang von einem bewährten Biologikum zu einem Biosimilar nicht anzuraten ist, und daher zusätzliche Daten benötigt werden, um die Sicherheit und den Nutzen von Biosimilars im Allgemeinen zu belegen.2

Professor Silvio Danese, President Elect von ECCO und Head of the IBD Unit, Humanitas Clinical and Research Center (Italien), erklärte: "Die Ergebnisse der 2015 ECCO Umfrage von IBD-Fachleuten belegen, dass rund 80% dieser Fachleute vollkommen überzeugt, sehr überzeugt oder hinreichend überzeugt sind, Biosimilars anzuwenden. Dies bedeutet einen signifikanten Wandel im Vergleich zu ehemals 39%, als eine vergleichbare Umfrage im Jahr 2013 durchgeführt wurde."3

Man Hoon Kim, President und CEO von Celltrion Healthcare, erklärte: "Dieses Positionspapier erscheint vor dem Hintergrund eines globalen Trends, der die Anwendung von Biosimilars vorantreibt. Steigende Kosten im Gesundheitswesen und die daraus folgende finanzielle Belastung für die Gesundheitsdienste gehören zu den größten Herausforderungen, mit denen viele Länder konfrontiert werden. Während Biologika die Patientenbehandlung positiv beeinflusst haben, können andererseits ihre hohen Kosten dazu beitragen, dass vielen Patienten der Zugang zu diesen modernen Arzneimitteln verwehrt bleibt. Die Verfügbarkeit von generell erschwinglicheren Behandlungsoptionen wie Biosimilars kann den Druck auf die Ressourcen des Gesundheitssystems vermindern helfen.

Biosimilars sind eine kosteneffektive Alternative zu biologischen Therapieformen und können schließlich zu potenziellen Budgetersparnissen führen und den Zugang zu lebensverändernden Behandlungen für die Patienten erleichtern."

Echtzeitdaten zur Unterstützung von CT-P13

Celltrion Healthcare konnte mit CT-P13 bereits erste Erfolge verzeichnen. Dabei handelt es sich um das weltweit erste monoklonale biosimilare Antikörper-Medikament, das von der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA und der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen wurde. Die jüngst veröffentlichte NOR-SWITCH Studie belegt, dass Wirksamkeit und Sicherheit bei Patienten, die den Wechsel vom Erstanbieterprodukt Infliximab zu CT-P13 vollzogen, gewahrt wurden und nicht hinter den Erfolgen bei denjenigen Patienten zurückblieben, deren Behandlung mit dem Erstanbieterprodukt fortgesetzt wurde.4 Diese Ergebnisse werden im Rahmen der 2016 United European Gastroenterology (UEG) Week im Oktober und des 2016 American College of Rheumatology (ACR) Annual Meeting im November präsentiert.

Hinweise an Redakteure:

Über die European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO)

Die European Crohn's Colitis Organisation (ECCO) wurde im Jahr 2001 als gemeinnützige Organisation für die Verbesserung der Pflege von Patienten mit entzündlichen Darmerkrankungen (IBD) in Europa gegründet. ECCO ist das bedeutendste Forum für IBD-Fachleute rund um den Globus und wird durch 3.132 individuelle Mitglieder repräsentiert. ECCO entwickelt klinische Leitlinien, die als Standardreferenzen für das IBD-Management in Europa dienen. Das erste Positionspapier von ECCO zur Anwendung von Biosimilar-Medikamenten im Rahmen der Behandlung von IBD wurde im Jahr 2013 veröffentlicht, um die gemeinsame Sicht von europäischen IBD-Fachleuten in Bezug auf Biosimilars darzulegen.

Über das Biosimilar Infliximab (CT-P13)

Das Biosimilar Infliximab wird von Celltrion, Inc. entwickelt und hergestellt und war das weltweit erste monoklonale biosimilare Antikörper-Medikament, das von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zugelassen wurde. Es ist für die Behandlung von acht Autoimmunerkrankungen zugelassen, darunter rheumatoide Arthritis und entzündliche Darmerkrankungen. Das Arzneimittel wurde im September 2013 von der EMA unter dem Handelsnamen Remsima zugelassen und kam Anfang 2015 in Europa auf den Markt. Die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA erteilte Celltrion die Zulassung für CT-P13 im April 2016 unter dem Handelsnamen Inflectra™. CT-P13 von Celltrion ist in mehr als 75 Ländern (Stand: 20. September 2016) zugelassen, darunter die USA, Kanada, Japan und ganz Europa.

Über entzündliche Darmerkrankungen (IBD, Inflammatory Bowel Diseases)

Entzündliche Darmerkrankungen, einschließlich Morbus Crohn (CD) und Colitis ulcerosa (UC), sind chronische Invalidität nach sich ziehende Magen-Darmerkrankungen, die jeden Aspekt des täglichen Lebens der Patienten beeinträchtigen.5 Von dieser Erkrankung sind rund 2,5 bis 3 Millionen Menschen in Europa betroffen; 6 Von Morbus Crohn sind etwa 3 von 1.000 Personen betroffen. Bei Colitis ulcerosa liegt der Anteil bei rund 5 von 1.000 Personen.5

Die Behandlung von entzündlichen Darmerkrankungen belastet das Gesundheitssystem und die Gesellschaft in erheblichem Maße. Die auf entzündliche Darmerkrankungen entfallenden direkten Kosten im Gesundheitswesen werden mit 4,6 bis 5,6 Mrd. pro Jahr veranschlagt.6

Über Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare vermarktet, verkauft und vertreibt von Celltrion, Inc. entwickelte biologische Arzneimittel über ein umfangreiches globales Netzwerk, das mehr als 120 Länder umspannt. Die Produkte von Celltrion Healthcare werden in hochmodernen Säugetierzellkultur-Produktionsanlagen hergestellt, die gemäß den cGMP-Richtlinien der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA und den GMP-Standards der EU geplant und errichtet wurden. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.celltrionhealthcare.com/

