Zürich (awp/sda) - Die Raiffeisen Gruppe will die Zahl ihrer rund 970 Bankstellen in den nächsten fünf bis zehn Jahren auf ungefähr 800 reduzieren. Dies kündigte Raiffeisen-Chef Patrik Gisel an. Negativzinsen erteilte er eine Absage. Die Gruppe werde in fünf Jahren nicht von Grund auf anders aussehen, sagte Gisel in einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...