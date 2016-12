Zürich - Die Raiffeisen Gruppe will die Zahl ihrer rund 970 Bankstellen in den nächsten fünf bis zehn Jahren auf ungefähr 800 reduzieren. Dies kündigte Raiffeisen-Chef Patrik Gisel an. Negativzinsen erteilte er eine Absage.

Die Gruppe werde in fünf Jahren nicht von Grund auf anders aussehen, sagte Gisel in einem Interview der "Neuen Zürcher Zeitung" (NZZ) vom Samstag. "Wir werden in unserem Kerngeschäft weiterhin sehr stark sein, allerdings mit weniger Geschäftsstellen als heute", sagte er weiter.

Die Transaktionen würden fast vollständig digital abgewickelt, sagte er weiter zur Frage, wo die Bank in fünf Jahren stehen werde. In den Raiffeisenbanken würden sich die Mitarbeitenden in erster Linie der Beratung ...

