Athen (awp/sda/dpa) - Im griechischen Parlament hat am Samstag der letzte Tag einer mehrtägigen Debatte über den Haushalt 2017 begonnen. Die Abgeordneten sollen am späten Abend in namentlicher Abstimmung darüber entscheiden. Die Rechts-Links-Regierung von Alexis Tsipras hat eine knappe Mehrheit von 153 Abgeordneten in dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...