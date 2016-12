Das Auswärtige Amt hat besorgt auf ein Erklärung des gambischen Präsidenten Yahya Jammeh reagiert, in der er erklärt hatte, dass er das Wahlergebnis der Präsidialwahlen vom 1. Dezember 2016 aufgrund "inakzeptabler Fehler" der Wahlkommission nicht anerkennen wolle. Präsident Jammeh stelle sich "gegen den demokratischen Willen des gambischen Volkes, der am 1. Dezember in fairen Wahlen und mit klarer Mehrheit zum Ausdruck gebracht wurde, und missachtet sein vorheriges Versprechen, das Wahlergebnis respektieren zu wollen", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Samstag.

"Wir rufen alle Verantwortlichen dazu auf, den Willen der Wählerinnen und Wähler in Gambia zu respektieren, vom Einsatz von Gewalt abzusehen und unverzüglich zum politischen Dialog zurückzukehren." Jammeh regiert das Land seit einem Staatsstreich im Jahr 1994. Menschenrechtsgruppen und die USA kritisierten das Vorgehen des Präsidenten.