In Athen wird über den Haushalt 2017 gestritten - nach einer mehrtägigen Debatte ist ein knappes Rennen in der Abstimmung zu erwarten. Entscheidend wird, ob seine Abgeordneten Premier Alexis Tsipras folgen.

Im griechischen Parlament hat am Samstag der letzte Tag einer mehrtägigen Debatte über den Haushalt 2017 begonnen. Die Abgeordneten sollen am späten Abend in namentlicher Abstimmung darüber entscheiden. Die Rechts-Links-Regierung von Alexis Tsipras hat eine knappe Mehrheit von 153 Abgeordneten in dem Haus mit 300 Sitzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...