Am Sonntag wird der Regelbetrieb durch den neuen Gotthard-Tunnel aufgenommen. Dadurch geht es künftig sehr viel schneller durch die Schweizer Alpen. Noch aber sind wichtige Zubringerstrecken überlastet.

Eurocity EC 11, Abfahrt 6.09 Uhr an diesem Sonntag (11. Dezember) im Hauptbahnhof von Zürich: Es ist der erste reguläre Personenzug, der durch den neuen Gotthard-Basistunnel fahren wird. Maximal mit Tempo 200, erst später sollen in dem 57 Kilometer langen Tunnel 250 km/h erlaubt sein, so hat es das Bundesamt für den Verkehr verfügt. Um 8.17 Uhr soll der Schnellzug in Lugano an der Alpen-Südseite eintreffen.

Die Reisezeit von Nord nach Süd verkürzt sich dank des neuen Tunnels mit dem Fahrplanwechsel in einem ersten Schritt um 30 Minuten. Ende 2020 könnte es dann eine ganze Stunde Ersparnis sein, wenn der 15 Kilometer lange Ceneri-Tunnel als wichtiges Verbindungsstück nach Süden fertig ist.

Der Güterverkehr profitiert aber nicht nur von diesem Zeitgewinn, sondern auch von der größeren Zahl an Zügen, die die Alpen durchqueren können. Statt bisher 180 Güterzüge pro Tag können es künftig bis zu 260 sein. Die flache Anfahrt zum Gotthard-Basistunnel ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...