Auch Nicht-Opec-Länder zu Förderkürzungen bereit - Kreise

Die erdölproduzierenden Länder außerhalb der OPEC haben sich laut Kreisen am Samstag auf eine Senkung ihrer Förderung gemeinsam mit der Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) geeinigt. Die Vereinbarung zielt darauf ab, das globale Überangebot an Rohöl zu verringern, die Preise zu steigern und jene Volkswirtschaften zu unterstützen, die unter dem zweijährigen Marktabschwung gelitten haben.

Künast stellt Strafanzeige wegen Falschnachricht auf Facebook

Die Grünen-Politikerin Renate Künast geht per Strafanzeige und Strafantrag gegen eine Falschnachricht bei Facebook vor. Zudem kritisierte sie das soziale Netzwerk scharf: Trotz der eindeutigen Sachlage habe es gut drei Tage gedauert, bis der zigfach geteilte Eintrag verschwand, sagte Künast dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Solche "Fake News" müssten künftig "umgehend nach Meldung gelöscht werden", forderte sie.

Merkel: Erfolge gegen den IS erhöhen Anschlagsgefahr in Deutschland

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht durch Fortschritte im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) eine erhöhte Anschlagsgefahr in Deutschland. "Wir haben einige Erfolge beim Kampf gegen den Terrorismus, gegen den IS erreichen können", sagte Merkel am Samstag in ihrem wöchentlichen Video-Podcast. Als Beispiel nannte sie Fortschritte bei der Befreiung der irakischen Stadt Mossul.

BMW-CFO: Elektroauto-Absatzanteil könnte 2025 bis zu 25% erreichen

Der Premiumautobauer BMW könnte nach Einschätzung seines Finanzvorstandes 2025 bis zu einem Viertel seines Fahrzeugabsatzes mit Elektroautos erzielen. Eine wesentliche Voraussetzung dafür sei aber "eine Infrastruktur mit ausreichend Ladestationen", sagte Friedrich Eichiner der Wirtschaftszeitung Euro am Sonntag. Aktuell sind es weniger als 2 Prozent des Absatzes.

Elringklinger will 2025 mit E-Mobilität 30 Prozent Umsatz machen

Der Automobilzulieferer Elringklinger will seine Abhängigkeit vom Verbrennungsmotor deutlich verringern. "Ich gehe davon aus, dass wir im Jahr 2025 bereits 30 Prozent unseres Umsatzes mit Produkten für Elektrofahrzeuge machen", sagte Elringklinger-Chef Stefan Wolf der Branchen- und Wirtschaftszeitung Automobilwoche. Dieser Bereich werde überproportional wachsen und habe mit dem VW-Skandal eine spürbare Dynamik erfahren.

Essenslieferdienst Delivery Hero übernimmt Kokurrent Foodpanda

Die beiden Rocket-Internet-Beteiligungen Delivery Hero und Foodpanda gehen zusammen: Der Online-Essenslieferdienst Delivery Hero übernimmt den Konkurrenten Foodpanda, wie Delivery Hero mitteilte. Die Übernahme finanziert das Unternehmen durch die Ausgabe neuer Aktien, die an die bestehenden Anteilseigner von Foodpanda ausgegeben werden. Der Anteil der Startup-Schmiede Rocket Internet an der Delivery Hero Holding GmbH steigt damit auf 37,7 Prozent auf voll verwässerter Basis.

Amazon-Mitarbeiter in Rheinberg und Werne streiken am Samstag

Die Beschäftigten des Online-Händlers Amazon an den Standorten Rheinberg und Werne sind am heutigen Samstags zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Mit dem "Adventsstreik" will die Gewerkschaft Verdi das Weihnachtsgeschäft des Versandhändlers stören, wie sie mitteilte.

Handelsverband rechnet mit Umsatzrekord im Dezember

Der Handelsverband HDE rechnet mit einem neuen Umsatzrekord im Weihnachtsgeschäft. Der Dezember werde "vermutlich der stärkste Umsatzmonat, den wir je erlebt haben - mit einem Umsatz von mehr als 50 Milliarden Euro", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth der "Passauer Neuen Presse". Besonders begehrte Weihnachtsgeschenke seien in diesem Jahr Uhren und Schmuck. Dort lägen die Umsätze um 100 Prozent über den Vormonaten.

US-Kongress wendet Haushaltsblockade ab

Der US-Kongress hat mit der Einigung auf einen Übergangshaushalt eine Haushaltsblockade abgewendet. Nach dem Repräsentantenhaus gab in der Nacht zum Samstag auch der Senat grünes Licht. Zuvor hatten die Demokraten ihren Widerstand gegen ein Gesetz aufgegeben, das die Staatsfinanzierung bis Ende April gewährleistet.

CIA sieht Einmischung Russlands in US-Wahlkampf zugunsten Trumps - Zeitung

Ein interner Bericht des US-Geheimdienstes CIA kommt laut einem Zeitungsbericht zu dem Schluss, dass Russland die US-Präsidentschaftswahl beeinflusst hat, um dem Unternehmer Donald Trump zum Sieg zu verhelfen. Wie die Washington Post am Freitag berichte, versorgten Insider mit Verbindungen nach Moskau die Enthüllungsplattform Wikileaks mit gehackten Emails der Demokratischen Partei von Trumps unterlegener Rivalin Hillary Clinton. Trumps Team wies den Bericht zurück.

Giuliani übernimmt keinen Posten in der Trump-Regierung

Der frühere New Yorker Bürgermeister Rudolph Giuliani wird keinen Posten in der Regierung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump übernehmen. Das teilte Trump am Freitag in einem schriftlichen Statement mit. Giuliani war vor allem in den ersten Tagen nach Trumps Wahlsieg am 8. November als möglicher Anwärter für den Posten des Außenministers gehandelt worden.

Französische Regierung beschließt Verlängerung von Ausnahmezustand

Die französische Regierung hat eine erneute Verlängerung des Ausnahmezustands auf den Weg gebracht. Das Kabinett beschloss bei einer Sondersitzung, die weitgehenden Befugnisse für die Behörden im Anti-Terror-Kampf bis Mitte Juli (CHECK) zu verlängern. Der Ausnahmezustand soll damit während der Präsidentschaftswahl im kommenden Frühjahr und der Parlamentswahl im Juni in Kraft bleiben.

Entwurf für umstrittenes Präsidialsystem in türkisches Parlament eingebracht

Der Entwurf für die Änderung der türkischen Verfassung zur Einführung eines Präsidialsystems ist am Samstag ins Parlament in Ankara eingebracht worden. Das berichteten der staatliche Fernsehsender TRT sowie die Nachrichtenagentur Anadolu. Mit dem Gesetz will Präsident Recep Tayyip Erdogan seine Machtbefugnisse massiv ausweiten.

