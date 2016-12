Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer hat den Einsatz von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) in der Großen Koalition gelobt. "Sie ist eine sehr gute Ministerin und bei Verhandlungen optimal vorbereitet. Dabei vertritt sie in der Darstellung klare Standpunkte. Sie ist bei den Fakten sattelfest - auch wenn ich oft dazu eine andere Meinung habe. Ich bin mir sicher, dass sie die letzte Stufe ihrer Karriere noch vor sich hat", sagte Seehofer der "Bild am Sonntag".

Er habe Nahles am Rande von Koalitions-Gesprächen in Berlin sogar angeboten, Mitglied der CSU in Ingolstadt zu werden.

Die SPD-Politikerin habe jedoch dankend abgelehnt. Sie wolle lieber in ihrer Heimat, der Eifel, und in der SPD bleiben. Mit seiner Meinung ist Seehofer in der Union nicht allein: Nahles gilt als "Musterschülerin" der SPD. Peter Weiß (CDU), Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, sagte der Zeitung: "Für eine linke Sozialdemokratin betreibt sie eine erstaunlich pragmatische Politik. Sie stimmt ihre Projekte rechtzeitig mit uns ab."