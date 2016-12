Der Schauspieler und Komiker Dieter Hallervorden wird am kommenden Donnerstag beim traditionellen Adventssingen im Bundestag (Paul-Löbe-Haus) auftreten. Der Künstler wolle dort aber nicht singen, sondern in einer Ansprache die Situation in der Türkei kritisieren und die Freilassung der dort inhaftierten Künstler fordern, berichtet die "Bild am Sonntag".

Es ist nicht das erste Mal, dass der Künstler die Menschenrechtsverletzungen in der Türkei anprangert. Auf dem Höhepunkt der Affäre um ein Schmähgedicht des Komikers Jan Böhmermann gegen Erdogan hatte Hallervorden den türkischen Präsidenten in einem Lied angegriffen. Das Adventssingen ist eine überfraktionelle Initiative. Es findet in diesem Jahr zum neunten Mal statt.