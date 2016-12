Die Türkei triebt den Umbau der Verfassung voran. Der Präsident soll mehr Macht erhalten, die Parteien zurückgedrängt werden.

Der Entwurf für die Änderung der türkischen Verfassung zur Einführung eines Präsidialsystems ist am Samstag ins Parlament in Ankara eingebracht worden. Die AKP und die MHP hatten das Projekt bei einer gemeinsamen Pressekonferenz vorgestellt, berichteen die Zeitung Sabah und Hürriyet, der staatliche Fernsehsender TRT sowie die Nachrichtenagentur Anadolu. Mit dem Gesetz will Präsident Recep Tayyip Erdogan seine Kompetenzen ausweiten. Die von Erdogan mitbegründete Regierungspartei Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) habe die Vorlage für die Verfassungsänderung dem Parlamentspräsidium übermittelt, meldete Anadolu. Mit ihr soll ein Präsidialsystem wie in ...

