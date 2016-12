Bei zwei Bombenexplosionen in Istanbul sind am Samstagabend viele Menschen getötet oder verletzt worden. Aus Regierungskreisen war in der Nacht von mindestens 15 Todesopfern und 69 Verletzten die Rede.

Die zwei Explosionen standen offenbar in Zusammenhang mit einem Fußballspiel. Fußballfans sollen dennoch nicht unter den Verletzten sein, stattdessen wurden laut ersten Berichten viele Sicherheitskräfte getötet. Vor dem Besiktas-Stadion explodierte eine Autobombe vor einem Bus mit Polizisten, die zur Absicherung des Spieles vor Ort waren. Zur gleichen Zeit sprengte sich im benachbarten Macka-Park ein Selbstmordattentäter in die Luft, berichteten türkische Medien.

Auf Fernsehbildern waren schwer beschädigte Polizeifahrzeuge zu sehen. Das Auswärtige Amt in Berlin gab noch in der Nacht eine Warnung heraus: "Reisenden in der Stad t wird empfohlen, vorerst in ihren Hotels und Unterkünften zu bleiben und sich über die Medien und diese Reisehinweise zur weiteren Lageentwicklung informiert zu halten", hieß es aus dem Ministerium.