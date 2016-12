Die Wachstumsprognose der deutschen Exportbranche kann für 2016 nicht mehr gehalten werden. Besonders das Geschäft mit Partnern außerhalb der EU lief schlecht.

Die deutschen Exporteure kassieren nach einer Flaute in den ersten zehn Monaten ihre Ziele für 2016. "Die Prognose von zwei Prozent Wachstum ist nicht mehr zu halten", sagte ein Sprecher des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) am Freitag zu Reuters. "Wir werden wohl nur mit einem Mini-Plus aus dem Jahr gehen." Allein im Oktober stiegen die Warenausfuhren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um 0,5 Prozent zum Vormonat und damit nur halb so stark wie erwartet. "Der Export als frühere Wachstumsmaschine der deutschen Wirtschaft tut sich schwer, Dynamik zu gewinnen", sagte Deutschland-Chefvolkswirt Carsten Brzeski von der ING-Diba. Von Januar bis Oktober stiegen die Exporte nur minimal um 0,3 Prozent auf gut...

