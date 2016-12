Die türkische Regierung hat die Besteuerung von Autos geändert. Die Änderung betrifft vor allem deutsche Autobauer.

Für die deutschen Autobauer könnte der Absatz eigener Autos in die Türkei zukünftig deutlich geringer ausfallen. Der türkische Finanzminister Naci Agbal hat bezüglich der Besteuerung von Autos Änderungen angekündigt. War bis dato die Größe des Motors eines Autos ausschlaggebend für die Steuern, die ein Eigentümer in der Türkei zahlen musste, ist nun nur mehr der Kaufpreis entscheidend. Bis jetzt war es demnach möglich, für einen Luxuswagen mit einem kleinen Motor weniger Steuern zu zahlen als für einen Luxuswagen mit großem Motor. Sie werden derzeit noch besteuert wie Modelle für den Massenmarkt, die in der Türkei von Herstellern wie Toyota und Renault sowie von Gemeinschaftsunternehmen von Ford, Ford Otosan, Fiat und Tofas gebaut werden. Da nun jedoch der Kaufpreis für die Höhe der zu entrichtenden Steuern entscheidend ist, spielt die Größe des Motors keine Rolle ...

