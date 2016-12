Die CIA hat den designierten US-Präsidenten ins Visier genommen. Dies kann für Donald Trump vor seiner Inauguration sehr gefährlich werden.

Der US-Auslandsgeheimdienst CIA feuert in ungewohnt offener Form gegen den designierten US-Präsidenten Donald Trump. Die Washington Post, traditionell gut unterrichtet aus Geheimdienstkreisen, berichtet von großem Unbehagen der CIA gegenüber dem möglichen neuen Präsidenten. Die Post zitiert einen anonymen CIA-Mann mit den Worten: "Ich weiß nicht, was hier das Endspiel ist. Nach der Inauguration werden wir uns in unbekannten Wassern befinden." Der frühere CIA-Mann Paul Pillar sagte der Post: "Trump hat einen Hang zur Rache und eine dünne Haut. Das könnte dazu führen, dass das Verhältnis zwischen dem Präsidenten und den Geheimdiensten voller Misstrauen und Renitenz geprägt sein könnte." Alles, "was Trump mit seiner Rachsucht und seinem Charakter gezeigt hat", könnte schlimmer sein, als da Verhalten des früheren Präsidenten Richard Nixon, der laut Post "ein gestörtes Verhältnis zu den Geheimdiensten hatte". Die CIA wirft Trump vor, sich nicht ...

