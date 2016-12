AXON Neuroscience gab bekannt, dass die Ergebnisse der ersten am Menschen durchgeführten Studie zu einem aktiven Tau-Impfstoff in der führenden Neurologie-Fachzeitschrift Lancet Neurology veröffentlicht worden sind. Die Ergebnisse zeigten ein ausgezeichnetes Sicherheits- und Immunogenitätsprofil des von AXON entwickelten Impfstoffes AADvac1, der als erste verlaufsmodifizierende Tau-Therapie gegen die Alzheimer-Krankheit eingesetzt werden soll.

ERMUTIGENDE ERGEBNISSE DES AADVAC1-WIRKSTOFFES

Mit dieser erstmals am Menschen durchgeführten Studie, die zudem die erste zu einer neuen Arzneimittelklasse ist, sollten die Sicherheit und Verträglichkeit des aktiven AADvac1-Wirkstoffes bei der Behandlung von Patienten mit leichter bis mittelschwerer Alzheimer-Krankheit geprüft werden. Die Studie wurde unter der koordinierenden Leitung von Professor Reinhold Schmidt an der Medizinischen Universität Graz durchgeführt.

Der Impfstoff wies ein sehr günstiges Sicherheitsprofil auf. Der gezielte Einsatz von Immuntherapie zur Bekämpfung von Tauopathien induzierte keine abnormale Ansammlung von Flüssigkeit und Entzündung im Gehirn, wie sie häufig mit Anti-Amyloid-Antikörpern beobachtet wird. Die Sicherheit von AADvac1 ist der erste positive Meilenstein in der Behandlung von Morbus Alzheimer, da zahlreiche Studien zur Spätphase aufgrund schwerer Nebenwirkungen erfolglos geblieben sind.

Obzwar die Immunseneszenz eine häufige Schwierigkeit in der Impfstoffentwicklung für ältere Menschen darstellt, konnte durch Behandlung mit AADvac1 eine robuste Immunantwort bei 29 der 30 geimpften Patienten erzielt werden. Der Artikel in Lancet Neurology gibt auch weiteren Aufschluss über die Messung der Immunkompetenz der Patienten. Außerdem wird darin die Rolle der Immunantwort gegen neue Antigene in alternden Patienten erörtert mit wertvollen Hinweisen auf die Entwicklung von Impfstoffen für Senioren.

Im Verlauf der gesamten Phase-I-Studie blieben die kognitiven Fähigkeiten der Patienten im Durchschnitt stabil. Obwohl die Studie nicht für die aussagekräftige Beurteilung der kognitiven Fähigkeiten vorgesehen war, ist dies ein ermutigendes Zeichen und die laufende Phase-II-Studie "ADAMANT" zu AADvac1 wird 2019 voraussichtlich weitere Erkenntnisse zur Wirksamkeit des Impfstoffes hinsichtlich der Kognition liefern.

Bengt Winblad, Mitverfasser und Vorsitzender des klinischen Beirates von AXON, sagte dazu: "Dies ist der erste aktive Wirkstoff, der die körpereigenen Fähigkeiten zur Produktion von Antikörpern gegen pathologische Tau-Proteine ausnutzt. Auch wenn diese Studie lediglich eine Phase-1-Studie ist, stimmt ihr bisheriger Erfolg die Verfasser zuversichtlich, dass es sich dabei um das gesuchte Mittel handeln könnte, mit dem das Fortschreiten dieser verheerenden Erkrankung aufgehalten werden kann."

TAU-IMPFSTOFF AADVAC1 GEGEN ALZHEIMER-KRANKHEIT

Die Alzheimer-Krankheit ist eine der bedeutsamsten gesundheitlichen Herausforderungen der alternden Weltbevölkerung. Die Entwicklung der nächsten Generation von Arzneimitteln gegen die Alzheimer-Krankheit ist bei der Bewältigung dieser Herausforderung von entscheidender Bedeutung. Ein Hauptkennzeichen der Erkrankung sind Neurofibrillenbündel, die aus krankheitsmodifizierenden Tau-Proteinen bestehen. Die Menge und Verteilung der krankheitsmodifizierenden Tau-Proteine korreliert mit der kognitiven Beeinträchtigung und Gehirnatrophie. Der von AXON entwickelte Impfstoff AADvac1 stimuliert das Immunsystem der Patienten zur Erzeugung spezifischer Antikörper gegen krankheitsmodifizierende Tau-Proteine mit dem Ziel, das Fortschreiten der Neurodegeneration aufzuhalten.

AXON NEUROSCIENCE

AXON Neuroscience ist ein Biotech-Unternehmen mit klinischen Entwicklungsprodukten und weltweit führend im Bereich der Tau-Immuntherapie. Wissenschaftler von AXON Neuroscience arbeiten seit mehr als 25 Jahren intensiv an der Tau-Hypothese. AXON verfügt über mehrere firmeneigene Wirkstoffe mit Potenzial für eine Verlaufsveränderung sowie Frühdiagnostik bei der Alzheimer-Krankheit und weiteren Tauopathien. Die beiden Leitwirkstoffe sind der aktive Impfstoff AADvac1 und der vollständig humanisierte monoklonale Antikörper AADvac2.

VORLAGEARTIKEL

