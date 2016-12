Teammitglieder rund um den Globus leisten in 93 Ländern und bei 4.166 Projekten ehrenamtliche Arbeit

Hilton (NYSE:HLT) gab heute bekannt, dass Mitarbeiter aus 93 Ländern im Rahmen seines Programms Global Month of Service mehr als 291.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden bei 4.166 Gemeinschaftsprojekten rund um den Globus abgeleistet haben. Der "Global Month of Service" gehört zum Corporate-Responsibility-Programm "Travel with Purpose" von Hilton und würdigt die Bestrebungen des Unternehmens für Gemeinschaftsengagement im Lauf des ganzen Jahres.

"Ein zentraler Aspekt der Mission von Hilton sind dauerhafte, positive Auswirkungen auf die Tausenden von Gemeinschaften, in denen wir leben, arbeiten und reisen. Und das ist die Inspiration für unseren jährlichen Global Month of Service", erklärte Christopher J. Nassetta, President und CEO von Hilton. "In diesem Jahr haben unsere Mitarbeiter zusammengearbeitet, um ihr Engagement für gemeinnützige Projekte zu demonstrieren und ihre einzigartigen Gastgewerbefähigkeiten auf wirklich inspirierende Weise mit der Gemeinschaft zu teilen."

Im ganzen Monat Oktober arbeitete Hilton mit Hunderten von Organisationen in der ganzen Welt zusammen, um an Gemeinschaftsprojekten teilzunehmen, darunter etwa Schulgärten, Mentoratsprogramme und Jugend-Workshops. Die Projekte standen im Einklang mit den drei Prioritäten von Travel with Purpose: Chancen schaffen, Gemeinschaften stärken und die Umwelt erhalten.

Chancen schaffen

In Kamerun öffnete Hilton Yaoundé seine Türen für 35 lokale Studierende des Sorawell Professional Training Centers für Frauen, einer Organisation, die junge Frauen aus benachteiligten Schichten für eine Tätigkeit im Gastgewerbe ausbildet. Eine Woche lang veranstaltete das Hotel eine Serie von Workshops mit den Studierenden und verlieh dann einer Teilnehmerin, die sich im Lauf der Woche besonders ausgezeichnet hatte, eine zweijährige Lehrzeit.

Gemeinschaften stärken

In den USA arbeiteten mehr als 100 Teammitglieder des Hilton-Hauptsitzes in McLean im Bundesstaat Virginia mit REAL School Gardens, zusammen, einer lokalen Organisation, die Lehrkräfte, Eltern, Geschäftsleute und Studierende zusammenbringt, um Schulgärten anzulegen, die auf spezifische Schulanforderungen zugeschnitten sind. Die Teammitglieder und SchülerInnen verbrachten den Tag gemeinsam mit dem Anlegen von Hochbeeten, der Aufstellung von Whiteboards für draußen und mit der Aussaat und Pflanzung von Gemüsesorten, die von Kindern gepflegt und geerntet werden.

Die Umwelt erhalten

In Großbritannien sind mehr als 50 Hilton-Hotels nach der Sorgfaltskette des Marine Stewardship Council (MSC) zertifiziert. Im Verlauf der Seafood Week nahmen die Mitarbeiter in Bournemouth an einer lokalen Veranstaltung teil, um die Öffentlichkeit auf Fisch und Meerestiere aus nachhaltigen Quellen aufmerksam zu machen. Studierende des Bournemouth College und Poole College arbeiteten im Hilton Bournemouth Restaurant Schpoons Forx mit Fernsehkoch Matt Tebbutt zusammen und servierten mehr als 60 geladenen Gästen feinste Fisch- und Meerestiergerichte aus nachhaltigen britischen Quellen.

Als Unternehmen, in dem Menschen bedienen und bedient werden, fühlt sich Hilton seit fast 100 Jahren dazu verpflichtet, seine Gastlichkeit über die Hotels hinaus auch in die lokalen Gemeinschaften zu bringen. Auch wenn der Monat Oktober speziell den gemeinnützigen Diensten gewidmet ist, setzen sich die Mitarbeiter von Hilton das ganze Jahr über mit Leidenschaft dafür ein, ihre einzigartige Gastgewerbemarke für positive Veränderungen zu nutzen. Seit 2012 haben die Teammitglieder von Hilton mehr als 14.960 Projekte weltweit abgeschlossen und mehr als 804.620 Stunden Gemeinschaftsdienste geleistet.

Über Travel with Purpose

Travel with Purpose verkörpert das Engagement von Hilton für unternehmerische Sozialverantwortung, mit dem das Geschäft und die Gemeinschaften gleichermaßen gefördert werden sollen, insbesondere durch Schaffung von Berufschancen, welche Menschen in die Lage versetzen, ihr volles Potenzial zu entfalten, Stärkung der Gemeinschaften, in denen Hilton tätig ist, und Erhaltung der Umwelt durch Messung, Analyse und Verbesserung der Nutzung natürlicher Ressourcen im Unternehmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter cr.hiltonworldwide.com.

Über Hilton

Hilton (NYSE:HLT) ist ein führendes globales Gastgewerbeunternehmen, das mehr als 4.800 Hotels in Verwaltungs-, Franchise-, Besitz- und Pachtverhältnissen sowie Timesharing-Anlagen mit insgesamt fast 789.000 Zimmern in 104 Ländern und Gebieten unterhält. Seit 97 Jahren setzt sich Hilton für die Weiterführung des traditionellen Angebots an außergewöhnlichen Erlebnissen für seine Gäste ein. Das Portfolio des Unternehmens umfasst 13 erstklassige globale Marken, darunter Hilton Hotels Resorts, Waldorf Astoria Hotels Resorts, Conrad Hotels Resorts, Canopy by Hilton, Curio A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton und Hilton Grand Vacations. Das Unternehmen führt zudem das preisgekrönte Gästebonusprogramm Hilton HHonors®. Mitglieder von Hilton HHonors, die direkt über die bevorzugten Hilton-Kanäle buchen, erhalten Preisvorteile, Zugang zu Leistungen wie kostenfreies Standard-WLAN sowie digitale Einrichtungen, die ausschließlich über die branchenführende App von Hilton HHonors erhältlich sind und mit der HHonors-Mitglieder einchecken, ihr Zimmer wählen und ihr Zimmer mit einem digitalen Schlüssel betreten können. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter news.hiltonworldwide.com und folgen Sie Hilton auf Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, LinkedIn und Instagram.

