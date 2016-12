Kooperation mit Migros: Zur Rose eröffnet erste Shop-in-Shop-Apotheke der Schweiz

Frauenfeld, 11. Dezember 2016

Zur Rose eröffnet erste Shop-in-Shop-Apotheke der Schweiz

Zur Rose baut ihre Marktstellung mit stationärer Präsenz weiter aus und eröffnet im Sommer 2017 in der Migros-Filiale an der Berner Marktgasse die erste Schweizer Shop-in-Shop-Apotheke. Auch über diesen Bezugskanal gewährt Zur Rose die gleichen attraktiven Konditionen wie in der Versandapotheke.

Auf der Filialfläche des Migros-Supermarktes an der Berner Marktgasse entsteht im Sommer 2017 eine Zur Rose-Apotheke. Das Shop-in-Shop-Konzept ist ein Novum in der Apothekenlandschaft: Es handelt sich um die erste Apotheke der Schweiz, die sich auf der Verkaufsfläche eines Detailhändlers befindet. Walter Oberhänsli, CEO der Zur Rose-Gruppe, ist vom Konzept und von der Kooperation mit der Migros überzeugt: «Die Migros ist eine vertrauensvolle und ideale Partnerin mit ähnlichen Werten wie Zur Rose. Beide stehen für höchsten Mehrwert zum besten Preis. Und dieses Ziel verfolgen wir auch bei der Shop-in-Shop-Apotheke.» Auch Herbert Bolliger, Präsident der Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes, freut sich auf die Zusammenarbeit: «Zur Rose ist eine glaubwürdige Partnerin im Rahmen unserer Gesundheitsinitiative. Zur Rose und Migros verbindet der Auftrag, sich für die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung einzusetzen.»

Bequemer Einkauf - stationär und online Die Kunden von Zur Rose profitieren beim Einkauf in der Shop-in-Shop-

Apotheke in mehrfacher Hinsicht. Sie können den Gang zur Apotheke bequem mit ihrem Einkauf in der Migros verbinden und gewinnen so wertvolle Zeit. Zudem ermöglicht Zur Rose ihren Kunden ein kanalübergreifendes Einkaufen: Produkte können online bestellt, in der Filiale abgeholt oder selbstverständlich auch nach Hause geliefert werden. «Durch die Verknüpfung von online und stationär treten wir auf die sich verändernden Marktbedürfnisse ein und bieten einen zusätzlichen Service», betont Walter Oberhänsli. Damit führt Zur Rose ihre Omni-Channel-Strategie fort, die bereits seit August mit der Flagship-Apotheke in der Berner Welle 7 umgesetzt wird.

Bester Preis bei höchster Qualität Neben einem Vollsortiment und kompetenter Beratung gewährt Zur Rose auch an der Berner Marktgasse dieselben attraktiven Konditionen wie in der Versandapotheke. Deren Preise sind durchschnittlich 12 Prozent günstiger als in anderen Apotheken. Mit dieser Preispolitik trägt Zur Rose dazu bei, die Gesundheitskosten zu senken. Laut dem Verband der Schweizer Versandapotheken (VSVA) spart das Schweizer Gesundheitssystem dank den Versandapotheken jährlich 30 Millionen Franken ein.

Kontakt:

Zur Rose: Lisa Lüthi, Leiterin Kommunikation, E-Mail: lisa.luethi@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14

Migros: Luzi Weber, Mediensprecher, E-Mail: luzi.weber@mgb.ch, Tel. 044 277 20 66, 076 366 96 36

Zur Rose

Zur Rose, eine Tochtergesellschaft der Schweizer Zur Rose Group, ist eine führende Versandapotheke und Ärztegrossistin sowie ein Dienstleistungsunternehmen im Gesundheitsbereich in der Schweiz und in Deutschland. Mit ihrem Geschäftsmodell trägt sie zu einer sicheren und qualitativ hochwertigen pharmazeutischen Versorgung bei. Sie zeichnet sich zudem aus durch die Entwicklung von innovativen Dienstleistungen im Bereich Arzneimittelmanagement, um die Wirksamkeit des Medikationsprozesses zu erhöhen. Dieses Schaffen von Mehrwerten, die ausgeprägte Patientenorientierung sowie der Anspruch einer kostengünstigen Medikamentenversorgung macht Zur Rose zu einem wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger und Industrie. Die Standorte von Zur Rose befinden sich in Frauenfeld (CH) und in Halle an der Saale (DE) mit insgesamt rund 350 Mitarbeitenden. Zu den weiteren Unternehmen der Zur Rose Group gehören die Versandapotheke DocMorris mit Sitz in Heerlen (NL) sowie BlueCare in Winterthur (CH), der marktführende Anbieter von vernetzenden Systemen im Schweizer Gesundheitswesen. Zur Rose Group ist die grösste Online-Apotheke Europas. Insgesamt sorgen über 800 Mitarbeitende für den Erfolg der Gruppe. Weitere Informationen auf www.zurrose.ch, www.zurrose-pharma.com und www.zurrosegroup.com

Das Gesundheitsengagement der Migros

Die Migros hat das Thema Gesundheit in ihrer Gruppenstrategie "Täglich besser leben" verankert. Ziel der Gesundheitsinitiative der Migros ist es, einen zuverlässigen und verantwortungsvollen Beitrag zur Prävention und medizinischen Grundversorgung in der Schweiz zu leisten. Im Zuge der Initiative hat die Migros die Unternehmen Medbase und Santémed übernommen. Beide Institutionen haben die ambulante Grundversorgung, Spezialarztmedizin und Therapieleistungen im Angebot. Während Santémed zusätzlich auf die ambulante Chirurgie spezialisiert ist, liegen die Stärken von Medbase vor allem im Bereich der Sportmedizin. Ergänzend tragen die Migros Fitness- und Freizeitanlagen zur Gesundheitsförderung und Prävention bei.

