Ship-Spotter sind fast immer dabei, wenn irgendwo auf einer Werft ein Schiff vom Stapel läuft oder sich auf See eine besondere Perspektive ergibt. Das Internet verrät den Technik-Fans, wo sich welches Schiff aufhält.

Zu Wasser, zu Land und in der Luft: Spotter machen auf alles Jagd, was Technik-Fans begeistert. Flugzeuge, Eisenbahnen oder Schiffe nehmen die Fotografen mit ihren Kameras ins Visier. Anders als bei Paparazzi, die für die rücksichtslose Verfolgung von Prominenten berüchtigt sind, sind Ship-Spottern aber eher harmlose Jäger.

So müssen die großen Kreuzfahrtschiffe auf der schmalen Ems ganz langsam manövrieren, wenn sie von der Papenburger Meyer Werft an die Nordsee überführt werden. Genug Zeit für Tobias Bruns, die dicken Pötte schön in Szene zu setzen.

Mit 14 Jahren ist Tobias aus dem ostfriesischen Emden einer der Jüngsten in der der Szene der Ship-Spotter an der Küste. "Begonnen hat alles mit der Digitalkamera meines Vaters, und im Emder Hafen boten sich dafür die ersten maritimen ...

