Der Bürgerkrieg reißt eine junge Syrerin aus ihrem traditionellen Leben als Hausfrau. Heute muss sie sich und ihre Kinder selbständig ernähren. Ihre Sichtweise zur Ehe hat sich durch den Krieg deutlich geändert.

Haela Kalaui recycelt Müll. In den ersten Wochen ihres Jobs kam sie oft weinend nach Hause. Das lag nicht nur am dreckigen Umfeld - einem trübe beleuchteten und schlecht belüfteten Keller, in dem die 31-Jährige sechs Tage in der Woche Abfallbehälter durchwühlt. Vor ihrer Flucht aus Syrien war Kalaui eine traditionelle Hausfrau, wuchs in dem Glauben auf, dass es für Frauen eine Schande sei, außerhalb des eigenen Hauses zu arbeiten. Damals, in ihrer Heimat, war es ihr noch nicht einmal erlaubt, selber ihre Kleidung zu kaufen oder auszusuchen, was sie sich im Fernsehen anschaut.

Jetzt, in einem Armenviertel in Beirut, ist Kalaui die alleinige Ernährerin ihrer Familie mit vier Kindern. Es geht nicht anders: Ihr Mann ist seit drei Jahren verschollen, verschwunden in den Wirren des Bürgerkrieges.

Sie vermisst zwar weiter ihr altes bequemeres Leben. Aber auf der anderen Seite hat sich von traditionellen Frauenbildern gelöst und sie eine innere Kraft entdeckt, von der sie nicht wusste, dass sie sie besitzt. "Ich sage meine Kindern, dass ich der Mann in der Familie bin", sagt Kalaui in dem kleinen Zimmer, das sie für ihre Familie gemietet hat. "Ich bin der Vater und die Mutter. Ich bin diejenige, die arbeitet (...). Ich bin diejenige, die besorgt, was sie benötigen."

