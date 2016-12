Die Zahl der Opfer nach einem Doppelanschlag auf ein Fußball-Stadion im Istanbuler Stadtteil Besiktas ist auf 38 gestiegen. Die meisten der Opfer sind Polizeibeamte, sagte der türkische Innenminister.

155 Personen würden in Krankenhäusern behandelt, 14 von ihnen auf der Intensivstation. Die Anschläge ereigneten sich zwei Stunden nach einem Spiel zwischen den Vereinen Besiktas und Bursaspor. Fußball-Fans seien jedoch nicht unter den Opfern. Zur gleichen Zeit sprengte sich im benachbarten Macka-Park ein Selbstmordattentäter in die Luft.

Bislang hat sich noch niemand zu der Tat bekannt. Das Auswärtige Amt in Berlin gab noch in der Nacht eine Warnung heraus: "Reisenden in der Stad t wird empfohlen, vorerst in ihren Hotels und Unterkünften zu bleiben und sich über die Medien und diese Reisehinweise zur weiteren Lageentwicklung informiert zu halten", hieß es aus dem Ministerium. Türkische Sicherheitskräfte nahmen noch in der Nacht zehn Verdächtige fest.