James Quincey löst im Mai 2017 Muhtar Kent als Chief Executive Officer ab

Kent bleibt weiterhin Chairman

The Coca-Cola Company gab heute bekannt, dass das Board of Directors einstimmig der Empfehlung des Chairman und Chief Executive Officers Muhtar Kent hinsichtlich der Entwicklung der obersten Führungsstruktur des Unternehmens gefolgt ist. Unter der neuen Struktur wird der Unternehmsnsveteran und derzeitige President und COO James Qunicey ab dem 1. Mai 2017 Kent als CEO nachfolgen. Kent bleibt weiterhin Chairman des Boards of Directors.

Das Board plant, Quincey für die Wahl zum Vorsitzenden auf der im April 2017 stattfindenden Hauptversammlung aufzustellen.

"Um das langfristige Wachstum der Coca-Cola Company zu sichern, bedarf es eines wohldurchdachten und geregelten Nachfolgeplanungsprozesses", sagte Muhtar Kent. "Während meiner gesamten Amtszeit als CEO habe ich mich bei unserem Managemententwicklungskommittee und dem Board für die Förderung von Talenten und Gespräche über die Nachfolgeregelung eingesetzt. Wir sind überzeugt, dass James Qunicey auf diese neue Verantwortung vorbereitet ist und er der Richtige ist, um ihm die Zukunft unseres Unternehmens und des Systems zu übertragen.

"Das Heranbilden der nächsten Führungskräftegeneration ist eine der Prioritäten unseres Boards und James ist ein Beweis, dass sich unsere Talent-Pipeline auszahlt", fügte Kent hinzu. "James ist seit 20 Jahren im Unternehmen und ich habe 10 Jahre lang eng mit ihm zusammengearbeitet. Er verfügt über eine umfassende Branchenkenntnis und ist mit unserem System, unseren Marken und Werten bestens vertraut. Sein sicheres Gespür für sich wandelnde Geschmackstrends macht ihn zum Idealkandidaten für die erfolgreiche Führung unseres Unternehmens und des zugehörigen Abfüllsystems. James besitzt strategischen Weitblick verbunden mit vorbildhafter Führungsfähigkeit. Und die braucht es, um die nächste Wachstumsphase unseres Unternehmens einzuleiten.

"Es war eine wirkliche Ehre, 8 Jahre Vorstandsvorsitzender dieses großartigen Unternehmens sein zu dürfen", fuhr Kent fort. "Die Übergabe erfolgt zu einer Zeit, in der bei The Coca-Cola Company wichtige Weichenstellungen anstehen. Die Refokussierung auf unser Geschäftsmodell, das sich um starke globale Marken, die Erhöhung des Kundennutzens und ein solides Franchise-System zentriert, ist auf den Weg gebracht. Während seiner Zeit als President und COO hat James bewiesen, dass der die Dynamik unseres Geschäftes versteht und die markterfolgsentscheidenden Faktoren kennt.

Sam Nunn, Independent Lead Director des Board of Directors der Coca-Cola Company sagte: "Im Namen des Boards danke ich Muhtar dafür, dass er das Unternehmen hervorragend geführt hat sowie für sein Engagement als Chairman und CEO von The Coca-Cola Company. Muhtar ist ein echter Visionär, unter dessen Führung das Unternehmen ein nachhaltiges Wachstum verzeichnete und der die Voraussetzungen für die sich eröffnenden großen Chancen geschaffen hat. Muhtar dachte immer in größeren Zeiträumen. Die Planungen für die nächste Dekade standen für ihn vor dem Quartalsabschluss. Seinem Nachfolger und unseren Aktionären hinterlässt er dadurch ein solides Fundament. Eines seiner vielen Vermächtnisse ist die erstklassige Führungsmannschaft, die er aufgebaut hat. Dass eine Führungspersönlichkeit wie James sein Nachfolger als CEO wird, ist für unser Unternehmen ein Glücksfall."

Nunn bekräftigte die Zuversicht, die das Board mit der Ernennung von Quincey verbindet. "James ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit, der die Entwicklung von Mitarbeitern, der Aufbau von schlagkräftigen Teams und einer Unternehmenskultur des Erfolges stets am Herzen lagen. Er verfügt über die erforderliche Qualifikation, Erfahrung und Kompetenz und wir können uns keine für die Leitung der Coca-Cola Company besser geeignete Persönlichkeit vorstellen.

Warren Buffet, Chairman und Chief Executive Director von Berkshire Hathaway Inc. sagte: "Als Chairman und CEO war Muhtar in den vergangenen acht Jahren ein ausgezeichneter Verantwortungsträger für das Geschäft von Coca-Cola. Ich bin sehr dankbar für diese Zeit, in der er die Führung innehatte und mit der richtigen Vision, Strategie und der Regelung seiner Nachfolge die Grundlage für den langfristigen Erfolg des Unternehmens legte. Ich kenne James und schätze ihn sehr. Mit der Wahl von James hat das Unternehmen eine kluge Investition in seine Zukunft getätigt."

"Es ist mir eine Ehre, dieses großartige Unternehmen in die Zukunft zu führen", sagte Quincey. "Muhtar hat als Katalysator einen Wandel bei The Coca-Cola Company initiiert. Er trieb den Umbau unseres globalen Abfüllsystems voran, erweiterte unser Produkportfolio und erhob Nachhaltigkeit zu einem wirtschaftlichen Gebot. Ich werde die enge Zusammenarbeit mit Muhtar, unserem Talentmanagementteam, den Mitgliedern des Boards sowie unseren Abfüllpartnern fortführen, um die gesetzten Impulse und die daraus folgenden Geschäftschancen gewinnbringend zu nutzen.

The Coca-Cola Company ernannte James Quincey, 51, im August 2015 zum President und Chief Operating Officer. Anfang des Jahres führte er eine neue internationale operative Struktur ein und installierte ein neues Führungsteam. Dadurch soll das Unternehmen insgesamt effizienter und auf lokaler Ebene leistungsfähiger werden, was wiederum den operativen Einheiten hilft, schneller und agiler zu werden. Während seiner gesamten Laufbahn bei The Coca-Cola Company stellte James Quincey seine Führungsqualität unter Beweis. Den sich verändernden Verbrauchervorlieben begegnete er mit diversen Maßnahmen: Erweiterung des Produktangebotes, Einführung kleinerer Packungsgrößen, systematische Neuformulierung des Portfolios ausgerichtet auf die Reduzierung zugesetzten Zuckers durch 200 Initiativen.

Vor der Übernahme dieser Rolle war Quincey President der europäischen Gruppe von The Coca-Cola Company. Unter Quinceys Führung hat die europäische Unternehmensgruppe (die unternehmensweit den höchsten Umsatz verzeichnet) ihr Markenportfolio strategisch erweitert und die Umsetzung in allen Regionen verbessert.

Vor seiner Tätigkeit als Leiter der Unternehmensgruppe Europa war Quincey von 2008 bis 2012 President der Business Unit Nordwesteuropa und nordische Staaten (Northwest Europe&Nordics, NWEN). Von Quinceys Leistungen während seiner Führung der Gruppe ist insbesondere der Kauf von Innocent Juice im Jahre 2009 hervorzuheben. Dieser wird heutzutage in 14 Ländern vertrieben und ist auf dem besten Wege, sich zu einer der milliardenschweren Marken des Unternehmens zu entwickeln.

Von 2005 bis 2008 war Quincey Leiter der Division Mexiko. Während seiner Zeit in Mexiko gelang es Quincey, den Marktanteil der Marke Coca-Cola zu steigern und das Portfolio des Unternehmens zu erweitern durch den Relaunch von Coca-Cola Zero und des Erwerbs von Jugos de Valle. Letztere gehört zu den 20 Marken des Unternehmens, die jährlich mehr als eine Milliarde erwirtschaftet und mittlerweile in 16 Ländern verkauft wird.

Quincey begann seine Tätigkeit bei Coca-Cola 1996 als Leiter für Learning Strategy für die Latin America Group. Anschließend hatte er verschiedene Funktionen im operativen Bereich mit immer mehr Verantwortung in Lateinamerika inne und wurde schließlich 2003 zum President der South Latin Division (Geschäftsbereich Süd- und Lateinamerika) ernannt. Während seiner Tätigkeit im Geschäftsbereich Süd- und Lateinamerika spielte Quincey eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Umsetzung einer erfolgreichen Marken-, Verpackungs-, Preis- und Vertriebswegstrategie. Diese ist mittlerweile in abgewandelter Form im System der Coca-Cola Company umgesetzt worden.

Bevor er zu Coca-Cola kam, war Quincey Partner in der Strategieberatung bei The Kalchas Group, einem Spinoff von Bain Company und McKinsey. Quincey ist zweisprachig und spricht fließend Englisch und Spanisch. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Elektronik der Universität Liverpool.

"Wir freuen uns sehr, dass Muhtar weiterhin Chairman bleibt und James das Unternehmensgeschäft als President und CEO führen wird", sagte Nunn. "Mit dieser Rollenverteilung werden sie den Erfolg ihrer Zusammenarbeit zugunsten des Unternehmens wie in den vergangenen 16 Monaten fortsetzen.

Über The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE: KO) ist der weltweit größte Getränkehersteller und erfrischt Verbraucher mit über 500 Marken mit oder ohne Kohlensäure sowie mehr als 3.800 verschiedenen Getränken. Angefangen bei Coca-Cola mit ihrem hohen Wiedererkennungswert eine der wertvollsten Marken der Welt umfasst das Portfolio unseres Unternehmens 20 milliardenschwere Marken, von denen 18 als Optionen mit reduziertem oder niedrigem Kaloriengehalt oder ganz ohne Kalorien erhältlich sind. Zu diesen Marken zählen Diet Coke (Coca-Cola Light), Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Dasani, vitaminwater, Powerade, Minute Maid, Simply, Del Valle, Georgia und Gold Peak. Dank des größten Vertriebssystems der Welt für Getränke sind wir Anbieter Nr. 1 für Getränke mit und ohne Kohlensäure. Verbraucher in mehr als 200 Ländern genießen jeden Tag mehr als 1,9 Milliarden Einheiten unserer Getränke. Mit unermüdlichem Einsatz für die Entwicklung nachhaltiger Gemeinwesen konzentriert sich unser Unternehmen auf Maßnahmen zur Reduzierung von Umweltbelastungen, zur Schaffung eines sicheren und integrativen Arbeitsumfeldes für unsere Angestellten sowie zur besseren wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinwesen, in denen wir tätig sind. Gemeinsam mit unseren Abfüllpartnern gehören wir mit mehr als 700.000 Systemangestellten zu den zehn größten privaten Arbeitgebern der Welt. Weitere Informationen erhalten Sie unter Coca-Cola Journey auf www.coca-colacompany.com, folgen Sie uns auf Twitter unter twitter.com/CocaColaCo, lesen Sie unseren Blog "Coca-Cola Unbottled" unter www.coca-colablog.com, oder finden Sie uns auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/the-coca-cola-company.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, Schätzungen oder Prognosen, die nach der Definition der US-amerikanischen Wertpapiergesetze als "zukunftsgerichtete Aussagen" gelten. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern wie "glauben", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "davon ausgehen", "prognostizieren", "werden" und so weiter zu erkennen, die sich gewöhnlich nicht auf Vergangenes beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen gewissen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, so dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erfahrungswerten und den aktuellen Erwartungen oder Prognosen von The Coca-Cola Company abweichen können. Zu diesen Risiken gehören unter anderem, ohne jedoch darauf beschränkt zu sein, folgende Aspekte: Bedenken im Hinblick auf Adipositas, Wasserknappheit und schlechte Wasserqualität, sich verändernde Verbrauchervorlieben, verstärkte Konkurrenz und Konkurrenzfähigkeit auf dem Markt, Produktsicherheits- und Produktqualitätsbedenken, die Tatsache, dass bestimmte Inhaltsstoffe, wie nicht-nutritive Süßungsmittel und biotechnologisch gewonnene Substanzen sowie andere Substanzen, die in unseren Getränkeprodukten oder Verpackungsmaterialien enthalten sind, als gesundheitsschädigend empfunden werden, mögliches Nichteintreten des Erfolges bei unseren Innovationsbemühungen, steigende Nachfrage nach Lebensmitteln und verminderte landwirtschaftliche Produktivität, Veränderungen im Einzelhandelsbereich sowie der Verlust wichtiger Kunden aus dem Einzelhandels- oder Systemgastronomiebereich, der Umstand, dass es nicht gelingen könnte, die Geschäftstätigkeit in Schwellen- und Entwicklungsländern auszuweiten, Wechselkursschwankungen, Zinssteigerungen, der Umstand, dass es uns nicht gelingen könnte, eine gute Beziehung mit unseren für die Getränkeabfüllung zuständigen Partnern aufrecht zu erhalten, eine Verschlechterung der finanziellen Lage unserer für die Getränkeabfüllung zuständigen Partner, eine Erhöhung des Einkommenssteuersatzes, Änderungen des Einkommenssteuergesetzes oder eine nachteilige Klärung von Steuerangelegenheiten, höhere oder neue indirekte Steuern in den USA oder anderen wichtigen Märkten, erhöhte Kosten, Versorgungsunterbrechung oder Knappheit an Energieträgern und Treibstoff, eine Versorgungsunterbrechung oder ein Mangel an Inhaltsstoffen, anderen Rohstoffen oder Verpackungsmaterialien, Gesetzes- und Richtlinienänderungen hinsichtlich Getränkeverpackungen, die Notwendigkeit einer aufwändigen, zusätzlichen Etikettierung oder des Ausweisens von Warnhinweisen oder eingeschränkte Verfügbarkeit der Produkte, der Umstand, dass es uns nicht gelingen könnte, unsere Informationssysteme gegen eine Betriebsunterbrechung zu wappnen, Zweckentfremdung von Daten oder Sicherheitslücken, nachteilige wirtschaftliche und politische Bedingungen in den USA, nachteilige wirtschaftliche und politische Bedingungen auf internationalen Märkten, Rechtsstreits oder Gerichtsverfahren, widrige Wetterbedingungen, Klimawandel, negative Auswirkungen auf unser Markenimage und unsere Unternehmensreputation durch Negativschlagzeilen, auch wenn unberechtigt, im Zusammenhang mit den Themen Produktsicherheit oder -qualität, Menschenrechte und Rechte am Arbeitsplatz, Adipositas oder anderer Probleme, Änderungen der Gesetze und Richtlinien, die für unsere Produkte oder unsere Geschäftstätigkeit gelten oder Nichteinhaltung derselben, Änderungen der Bilanzierungsvorschriften, die Tatsache, dass es uns nicht gelingen könnte, unsere langfristigen Wachstumsziele zu erreichen, eine Verschlechterung der weltweiten Kreditmarktbedingungen, Versäumnis oder Bankrott von einem oder mehrerer der Finanzinstitute, mit denen wir zusammenarbeiten, der Umstand, dass es uns nicht gelingen könnte, unsere zuvor angekündigten Maßnahmen zur erneuten Wachstumssteigerung rechtzeitig umzusetzen oder die wirtschaftlichen Vorteile zu verzeichnen, die wir uns von diesen Maßnahmen erwarten, der Umstand, dass es uns nicht gelingen könnte, einen wesentlichen Teil der Gewinne zu erwirtschaften, die im Zusammenhang mit unseren strategischen Kooperationen mit Monster Beverage Coproration zu erwarten sind, der Umstand, dass es uns nicht gelingen könnte, zu zufriedenstellenden Bedingungen Tarifbestimmungen neu auszuhandeln oder dass es bei uns oder unseren Abfüllpartnern zu Streiks, Arbeitsniederlegungen oder Arbeitskämpfen kommt, zukünftige Unternehmenswertabschreibungen, zukünftige Haftungswiderrufe im Zusammenhang mit dem gemeinschaftlichen Plan mehrerer Arbeitgeber, der Umstand, dass es uns nicht gelingen könnte, unsere unternehmenseigenen oder unternehmensgesteuerten Maßnahmen bezüglich der Getränkeabfüllung erfolgreich zu integrieren und zu koordinieren, der Umstand, dass es uns nicht gelingen könnte, mit möglichen negativen Auswirkungen unserer Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung umzugehen, Katastrophen mit weltweiten oder regionalen Auswirkungen sowie andere Risiken, die den Angaben unseres Unternehmens bei der Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC) zu entnehmen sind: unter anderem unserem Jahresbericht auf dem 10-K-Formular für das Jahr, das am 31. Dezember 2015 endete und unsere danach eingereichten Daten zu den Quartalsberichten auf dem 10-Q-Formular, die bei der SEC eingesehen werden können. Sie sollten kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen, da diese nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gelten. The Coca-Cola Company übernimmt keinerlei Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Revision zukunftsgerichteter Aussagen.

