Bei einer Explosion in der Nähe der wichtigsten koptisch-christlichen Kathedrale in Kairo sind am Sonntag mindestens 20 Menschen getötet worden. Weitere 35 Menschen wurden Medien zufolge verletzt. Die staatliche Nachrichtenagentur Mena berichtete, eine Bombe sei in eine Kapelle geworfen worden, die sich neben der Außenwand der St.-Markus-Kathedrale befinde. Der Tatort wurde weitreichend abgesperrt. Ein ...

