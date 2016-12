Italien Wirtschaft steckt in der Krise, die Banken haben mit faulen Krediten zu kämpfen. Bundesbank-Präsident Weidmann mahnt: Die Reformagenda sei "noch nicht abgearbeitet" - und pocht auf die europäischen Regeln.

Bundesbankpräsident Jens Weidmann sieht mitten in der Regierungskrise Italiens weiterhin Reformbedarf in dem hoch verschuldeten Land. Bei der Rettung der angeschlagenen Banken Italiens warnte er in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" davor, die in Europa aufgestellten Regeln zu verletzen. Staatshilfen hält er unter Umständen für Privatanleger für zulässig.

"Im Falle Italiens wurden offenbar sehr riskante Finanzprodukte an Menschen verkauft, die eigentlich eher konservative Produkte wollten", sagte er. "Möchte man als besonders schutzwürdig empfundene Anleger aus politischen Gründen schützen, könnte dies beispielsweise im Rahmen gezielter staatlicher Transfers erfolgen."

Details dazu nannte er nicht, stellte jedoch klar, dass eine ...

