Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella hat am Sonntag Paolo Gentiloni zum neuen Ministerpräsidenten des Landes ernannt. Der 62-jährige Sozialdemokrat soll eine neue Regierung bilden.

Gentiloni tritt damit die Nachfolge von Matteo Renzi an, der nach der Ablehnung einer Verfassungsänderung in einem landesweiten Referendum seinen Rücktritt eingereicht hatte. Gentiloni war bislang Außenminister des Landes gewesen. Beim kommenden EU-Gipfel der Staats- und Regierungschef am Donnerstag in Brüssel könnte Gentiloni im Falle einer schnellen Regierungsbildung bereits in seinem neuen Amt auftreten.