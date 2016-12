Berlin (ots) - Der Chef von Sanofi in Deutschland, Clemens Kaiser, will die Preise von Arzneimitteln künftig davon abhängig machen, welchen Erfolg ihr Einsatz beim Patienten erzielt. "Wir wollen dahin kommen, dass nicht mehr für die einzelne Pille sondern für das therapeutische Ergebnis, den Outcome, bezahlt wird", sagt Kaiser dem Tagesspiegel (Montagsausgabe).



