Die Schauspielerin Veronica Ferres hat keine Probleme mit schlechten Kritiken. Das sagte Ferres den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Die Schauspielerin ist zurzeit als Hauptdarstellerin in Werner Herzogs Film "Salt and Fire" im Kino zu sehen. Die teilweise harschen Urteile über ihre Darstellung als Wissenschaftlerin berührten sie nicht: "Ich lebe doch mein ganzes Berufsleben mit Kritik. Herzog-Filme haben immer polarisiert, und ich polarisiere auch." Bei der Zusammenarbeit mit dem Star-Regisseur, der bereits mit Klaus Kinski und Nicole Kidman gearbeitet hat, war sie nicht aufgeregter als sonst.

"Hätte ich nicht schon die Routine von 20 englischsprachigen Filmen im Rücken gehabt, wäre das sicher anders gewesen." Die Schauspielerin denkt noch gerne an ihre frühe Rolle als üppige Sekretärin in "Unser Lehrer Doktor Specht" Anfang der 90er Jahre an der Seite von Robert Atzorn: "Das war damals ja noch regelrechter Babyspeck. Um zu überzeugen, muss man sich wohl in seiner Haut fühlen. Und die Figur, die ich heute habe, wollte ich immer haben."