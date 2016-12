Wer erhält einen öffentlichen Auftrag? Diese Verfahren will die EU-Kommission vollständig transparent machen, um die Korruption zu bekämpfen. Das ist gut gemeint, dürfte aber ein anderes Problem mit sich bringen.

Öffentliche Aufträge machen einen ansehnlichen Teil der deutschen Wirtschaftsleistung aus. Sie stehen für rund 14 Prozent unseres Bruttoinlandprodukts; über 250 000 öffentliche Stellen kaufen hierzulande Güter und Leistungen für den Staat ein.

Das bedeutet aber nicht, dass dabei stets wirtschaftlich und untadelig gehandelt wird. Eine gesteigerte Effizienz bei der Auftragsvergabe könnte zugunsten des Steuerzahlers Ausgaben in Milliardenhöhe einsparen. Die Anfälligkeit der Verwaltung für Korruption erfordert es zudem, die Vergabe und das Management öffentlicher Aufträge durch Behörden und Öffentlichkeit prüfen zu können. Der Flughafen Berlin-Brandenburg, das Bahnprojekt Stuttgart 21 oder die Hamburger Elbphilharmonie zeugen davon, zu welchen Unregelmäßigkeiten im Vergabeprozess, zu welchen Zeitverzögerungen und Kostensteigerungen es bei öffentlichen Vergabe- und Planungsprozessen kommen kann.

Im Mittelpunkt des Vergaberechts in Deutschland und der EU steht seit den Siebzigerjahren das Streben nach Transparenz. Die EU und nationale Gerichte interpretieren die Transparenzauflagen als Mittel zum Schutz der Verfahrensrechte von Firmen, die an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen. Die EU-Kommission hat es daher privaten Bietern erleichtert, gegen eine vermeintlich unlautere Behandlung in Vergabeverfahren ...

