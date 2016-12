Kein lästiges Probeliegen, keine Riesenauswahl. Und geliefert wird sie auch noch kostenlos. Immer mehr Start-ups mischen den Markt mit Matratzen aus dem Internet auf. Wie groß ist die Konkurrenz für den Handel?

Für ein neues Leben braucht es nicht viel: eine Matratze, mehr nicht. So zumindest ist das Versprechen jener Start-ups, die seit einiger Zeit vornehmlich in Berlin gegründet werden. Sie heißen Bruno oder Emma, Muun oder Eve - und orientieren sich vielfach an einem amerikanischen Vorbild. Casper ging 2014 in den USA an den Start und hat seitdem eigenen Angaben zufolge 100.000 Matratzen verkauft. Allein im Sommer vergangenen Jahres sackte das Start-up 55 Millionen US-Dollar von Investoren ein.

Ein anderes Vorbild scheint Bett1.de zu sein. Das Unternehmen aus Hamburg vertreibt seine Universalmatratze Bodyguard nur online. 2015 bekam das Modell von der "Stiftung Warentest" "die beste je von uns für eine Matratze vergebene Note: 1,8."

"Du lebst, wie du schläfst", schreibt Casper. Bruno verspricht "einen unvergleichlichen Schlaf". Emma appelliert: "Träume glücklicher." Und das Londoner Unternehmen Eve stellt fest: "Jeder großartige Tag beginnt in der Nacht zuvor." Das Versprechen: ein besseres Leben; die Voraussetzung: eine der neuen Einheitsmatratzen. "Das Marketing beherrschen alle Anbieter", schreibt "Stiftung Warentest".

Versucht man, sich einen Überblick über die neuen Matratzen-Macher zu verschaffen, verschwimmen die Anbieter schnell. Nicht nur ihre Homepages ähneln sich, auch die Angebote sind fast identisch: Meist gibt es ein "One fits all"-Modell mit nur einem Härtegrad, auf dem jeder bequem liegen können soll. Die ...

