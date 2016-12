Düsseldorf (ots) - Der private Flüchtlingsheimbetreiber European Homecare (EHC) steht erneut in der Kritik. Mitarbeiter von EHC berichten dem WDR-Magazin "Westpol", dass sich European Homecare nicht an die Qualitätsvorgaben des Landes halte. In landeseigenen Flüchtlingsunterkünften muss pro Schicht mindestens ein Viertel der Mitarbeiter eine pädagogische Ausbildung vorweisen. Dies ist nach Aussagen von mehreren EHC-Mitarbeitern aber nicht der Fall. In einigen Heimen arbeite fast ausschließlich ungelerntes Personal, berichten Mitarbeiter. European Homecare wollte sich zu diesem Vorwurf nicht öffentlich äußern. Kritik kommt auch von der Gewerkschaft ver.di. Sie wirft dem Flüchtlingsheimbetreiber vor, Arbeitnehmerrechte zu verletzten. So soll EHC versucht haben, die Gründung eines Betriebsrates in Neuss mit Einschüchterungsversuchen zu verhindern. European Homecare bestreitet das. Der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger hat angekündigt, alle Vorwürfe zu prüfen.



Weitere Informationen in "Westpol", heute um 19.30 Uhr, im WDR Fernsehen und unter westpol.wdr.de.



Redaktion: Boris Baumholt



Mit Quellenangabe WDR-Magazin "Westpol" (Sonntag, 11.12.2016, 19:30 Uhr im WDR Fernsehen) ab sofort zur Veröffentlichung frei.



