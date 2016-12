Ein Vorboten-Screenshot unserer neuen Wien-Ansicht boerse-social.wien. Hier sieht man zB bei der Slot Machine links oben die Umsätze 2016 vs. 2015 eingestellt. Wer hat mehr durchschnittliche Tages-Handelsumsätze als im Vorjahr? Weitere Slot-Machine-Einstellungen werden zB die Übersicht nach Zertifikaten zum Underlying sein (Deutsche Bank AG 1. fixer Emittent), dann zum wikifolio.com-Sentiment, dann zu den Präsentationen in unserer virtuellen Messe, und und und ... alles in stabilem Layout und immer neu einstellbar. Freu mich drauf!

