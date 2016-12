Im zweiten Sonntagsspiel des 14. Spieltags der Bundesliga hat Schalke 04 in einer temporeichen Begegnung 0:1 gegen Bayer 04 Leverkusen verloren. Dabei musste Schalke fast das gesamte Spiel in Unterzahl spielen, da Naldo bereits in der vierten Minute nach einer Notbremse die Rote Karte sah.

Dennoch agierten beide Mannschaften im ersten Durchgang offensiv. Die Gelsenkirchener verteidigten gut und konnten die Werkself auch offensiv immer wieder in Bedrängnis bringen. Das Remis zur Pause war leistungsgerecht. Im zweiten Durchgang war die Partie zunehmend zerfahren, wobei immer mehr Fehlpässe und Ballverluste zusammen kamen.

Dabei kam von Leverkusen nur noch wenig nach vorne, während Schalke sich offensiv aufstellte - die zunehmende Müdigkeit war aber beiden Teams anzumerken. Kurz vor dem Ende kam es dann doch noch zur Entscheidung: Stefan Kießling erzielte in der 89. Minute den Siegtreffer für Leverkusen nach einem Freistoß von Calhanoglu per Kopf. Am 15. Spieltag muss Schalke gegen Freiburg ran, Leverkusen spielt gegen Ingolstadt. Zuvor gewann Borussia Mönchengladbach im ersten Sonntagsspiel 1:0 gegen den FSV Mainz 05.