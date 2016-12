Essen (ots) - Statistiken zeigen Trends und Durchschnittswerte, der Lebenswirklichkeit des Einzelnen werden sie selten gerecht. Gerade im Ruhrgebiet bleiben Meldungen über Jobwunder und fehlende Fachkräfte nie unwidersprochen. Denn mehr Menschen als anderswo merken hier nichts davon. Gerade Langzeitarbeitslose bleiben meist außen vor. Besonders Ältere und Ungelernte, aber auch Fachkräfte, deren Qualifikation nicht hundertprozentig auf die Wünsche der Arbeitgeber passt, haben es nach wie vor schwer.



Und doch gibt es auch im Ruhrgebiet Branchen, die sich bereits schwer tun, Stellen zu besetzen. Den Altenheimen mangelt es an Pflegepersonal, den Verkehrsbetrieben gehen die Fahrer aus, den Gastronomen die Köche, und mancher Mittelständler muss teure Talentsucher losschicken, um den dringend benötigten Ingenieur zu finden.



Unbeliebte Branchen müssen mehr um ihren Nachwuchs werben. Um attraktiver zu werden, müssten sie auch ihre Löhne erhöhen und die Arbeitsbedingungen verbessern. Oder ihre Ansprüche an die Bewerber senken. Manche tun das, viele nicht. Der Fachkräftemangel ist dafür offenbar noch nicht groß genug.



