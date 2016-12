Heribert Bruchhagen wird Dietmar Beiersdorfer ab Mittwoch als Vorstandsvorsitzender der HSV Fußball AG ersetzen. Das habe der Aufsichtsrat einstimmig beschlossen, teilte der Verein am Sonntagabend mit.

Damit bestätigte der Club einen entsprechenden Bericht der "Bild". Der Aufsichtsrat habe "sich bereits seit längerem mit der Frage beschäftigt, wie die Führungsstruktur der HSV Fußball AG aufgestellt sein muss. Das letzte halbe Jahr hat uns gezeigt, dass wir noch nicht auf dem Level angekommen sind, das wir uns als Ziel gesetzt haben", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Karl Gernandt am Sonntag. Der HSV habe "leider nicht in genügendem Maße Erfolg und Stabilität im sportlichen Kerngeschäft entwickeln können und dies führt nun nach einer Vielzahl von geführten Gesprächen zu einem Wechsel im Vorstand".

Eine der ersten Aufgaben Bruchhagens werde es sein, "einen Sportdirektor an Bord zu holen, der in enger Zusammenarbeit mit Markus Gisdol die Mannschaft weiter voranbringt", so Gernandt weiter. Beiersdorfer sagte, er sei "natürlich sehr enttäuscht", akzeptiere aber die Entscheidung. Er war seit dem 9. Juli 2014 Vorstandsvorsitzender der HSV Fußball AG. Sein Nachfolger Bruchhagen war vom 1. Dezember 2003 bis zum 31. Mai 2016 Vorstandsvorsitzender der Eintracht Frankfurt Fußball AG.