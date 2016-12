Freiburg (ots) - Erdogan weiß genau, dass die Kriege gegen die PKK und den IS einen hohen Preis haben. Anschläge nimmt er billigend in Kauf, um daraus für sich und seine AK-Partei Vorteile zu ziehen. So hat diese im Parlament den Entwurf für eine Verfassungsänderung eingebracht, durch die Erdogan zum einem beinahe uneingeschränkt herrschenden Präsidenten werden könnte. Solange das Land Krieg führt und solange die Menschen nach Vergeltung rufen, kann sich Erdogan sicher sein, dass die Mehrheit für ihn, den starken Mann, und seine Pläne stimmen werden. Frieden wird so immer unwahrscheinlicher. http://mehr.bz/bof7954



