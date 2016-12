Der US-Präsident wird täglich vom Geheimdienst gebrieft - seit Jahrzehnten ein Informationsritual im Weißen Haus. Donald Trump findet das übertrieben. Und auch sonst ist er gerade nicht gut auf den CIA zu sprechen.

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat kein Interesse an täglichen Lagemitteilungen der Geheimdienste. "Ich werde sie bekommen, wenn ich sie brauche", sagte er in einem Interview des US-Fernsehsenders Fox News. Per Twitter wies er zudem CIA-Einschätzung über russische Versuche als "lächerlich" zurück, mit Hackern zu seinen Gunsten Einfluss auf den Wahlausgang zu nehmen.

Beides lief auf eine noch nie da gewesene öffentliche Zurechtweisung des riesigen Geheimdienstapparats der USA hinaus. Die täglichen Geheimdienst-Briefings des Präsidenten finden bisher unter strengster Geheimhaltung statt. Trump erklärte nun, er wolle es der Entscheidung seiner Unterrichter überlassen, ob eine Entwicklung wichtig genug sei, um ihn darüber zu informieren. "Ich bin eine kluge Person", erklärte er. "Man muss mir nicht ...

