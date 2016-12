Von Kenan Machado

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Am Montag zeigen sich die ostasiatischen Börsen ohne klaren Trend: Während an einigen Börsen der im Zuge der Förderkürzung nach oben geschnellte Ölpreis stützt, sind es in China hausgemachte Umstände, die die Börsen dort in die Knie zwingen. In China nehmen sich die Regulierungsbehörden verstärkt den Versicherungssektor zur Brust, was die Börsen in Schanghai und Shenzhen deutlich ins Minus drückt. Zum Wochenschluss hatten die chinesischen Behörden dem Versicherungsunternehmen Evergrande Life weitere Investitionen am Aktienmarkt untersagt. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, kurzfristige und spekulative Geschäfte am Aktienmarkt getätigt zu haben.

Darüber hinaus will Foresea Life, die zur chinesischen Finanzgruppe Baoneng Group gehört, ihren Anteil an einem in Shenzhen gelisteten und schwergewichteten Hausgerätehersteller Schritt für Schritt reduzieren. Damit reagiert der Versicherer auf die harsche Kritik der Regulierungsbehörden an der Beteiligungspraxis des Versicherungsunternehmens. Die jüngsten Aufschläge am chinesischen Aktienmarkt waren nicht zuletzt den Aktivitäten von großen Versicherungskonzernen geschuldet gewesen. Vor diesem Hintergrund gibt der Schanghai-Composite 2,1 Prozent auf 3.166 Punkte ab, im Schlepptau geht es für den HSI in Hongkong 1,1 Prozent talwärts. In Tokio stützen die anhaltende Dollarrally und positive Daten von den Maschinenbauaufträgen. Der Nikkei-225 legt im späten Geschäft um 0,9 Prozent auf 19.173 Zähler zu. In Australien hat die Ölpreisrally den Leitindex S&P/ASX-200 0,1 Prozent höher schließen lassen.

Regulierer überraschen Markt

"Es scheint klar zu sein, dass die Regulierer ganz klar gegen hohe Beteiligungen durch Versicherer sind, weil diese den Vorständen gelisteter Unternehmen im Wege stehen. Allerdings haben Investoren nicht mit einem derart plötzlichen und resoluten Vorgehen gegen die Versicherungsbranche gerechnet", sagt Analyst Deng Wenyuan von Soochow Securities. Im chinesischen Versicherungssektor verlieren China Life Insurance 3,2 und New China Life Insurance 2,1 Prozent.

Darüber hinaus sorgt auch der designierte US-Präsident Donald Trump für Unruhe an den chinesischen Märkten. Dieser stellt die Akzeptanz der chinesischen "Ein-China-Politik" gegenüber Taiwan offen in Frage und provoziert damit neue politische Spannungen mit der Volksrepublik. "Anleger hatten Handelsauseinandersetzungen zwischen beiden Mächten erwartet, nicht aber fundamentale Differenzen ideologischer Natur zwischen beiden Nationen", warnt Chefanalyst Hao Hong von Bank of Communications.

Opec treibt Ölpreise

Die Erdölpreise ziehen zum Wochenbeginn stramm an. Die erdölproduzierenden Länder außerhalb des Kartells Opec haben sich der geplanten Fördersenkung der Organisation angeschlossen. Die Vereinbarung zielt darauf ab, das globale Überangebot an Rohöl zu verringern, die Preise zu steigern und jene Volkswirtschaften zu unterstützen, die unter dem zweijährigen Marktabschwung gelitten haben. Elf Länder sagten zu, insgesamt 558.000 Barrel Rohöl pro Tag weniger am Markt anzubieten. Und zwar zusätzlich zu den Senkungen um 1,2 Millionen Barrel pro Tag, auf die sich die Opec bereits intern geeinigt hatte. Beides zusammen entspricht fast 2 Prozent des globalen Ölangebotes. Die global gehandelte Sorte Brent verteuert sich um 4,3 Prozent auf 56,64 US-Dollar.

Am Devisenmarkt klettert der Dollar in Erwartung einer Zinserhöhung in den USA in der laufenden Woche weiter. Der Greenback steigt auf 115,49 Yen nach Wechselkursen um 114,44 zum Wochenschluss. Der feste Dollar und Zinserhöhungserwartungen in den drücken den Goldpreis derweil auf 1.159 Dollar nach Notierungen um 1.168 zur Vortageszeit am Freitag.

Ölwerte gesucht

Angesichts des Ölpreisanstieges sind Ölwerte gesucht. In Sydney schlossen Oil Search, Woodside Petroleum und Santos 3,5 Prozent, 2,9 bzw. 5,1 Prozent fester. In Tokio ziehen Japan Petroleum um knapp 3 Prozent an. Die schweizerische Zurich Insurance will den australischen Reiseversicherer Cover-More übernehmen. Die Aktie gewann daraufhin 42,2 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.562,80 +0,04% +5,04% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.177,41 +0,95% +0,75% 07:00 Kospi (Seoul) 2.026,10 +0,07% +3,30% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.168,28 -2,00% -10,48% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 22.519,43 -1,06% +3,74% 09:00 Straits-Times (Singapur) 2.943,69 -0,42% +2,11% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:02 % YTD EUR/USD 1,0560 +0,1% 1,0546 1,0617 -2,8% EUR/JPY 121,96 +0,2% 121,75 121,58 -4,4% EUR/GBP 0,8389 +0,2% 0,8374 0,8453 +13,9% GBP/USD 1,2588 -0,0% 1,2593 1,2561 -14,6% USD/JPY 115,50 +0,0% 115,45 114,47 -1,6% USD/KRW 1172,90 0% 1172,90 1167,56 -0,3% USD/CNY 6,9077 0% 6,9077 6,8998 +6,4% USD/CNH 6,9339 +0,1% 6,9274 6,9240 +5,6% USD/HKD 7,7594 -0,0% 7,7596 7,7587 +0,1% AUD/USD 0,7453 +0,2% 0,7440 0,7470 +2,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,07 51,50 +5,0% 2,57 +22,3% Brent/ICE 56,70 54,33 +4,4% 2,37 +23,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.157,70 1.159,89 -0,2% -2,19 +9,1% Silber (Spot) 16,82 16,87 -0,3% -0,05 +21,7% Platin (Spot) 915,20 916,15 -0,1% -0,95 +2,7% Kupfer-Future 2,66 2,64 +0,6% +0,02 +23,3% ===

