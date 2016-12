Die Zurich Insurance Group will das Reiseversicherungsgeschäft in Australien ausbauen und hat für die an der dortigen Börse gelistete Cover-More Group eine Kaufofferte unterbreitet. Zurich will je Aktie des australischen Reiseversicherers 1,95 AUD bezahlen, was einem Aufschlag von 48% auf den Schlusskurs des Papiers vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...