Erfolgreiche Refinanzierung der 20 Mio. EUR Anleihe der Ferratum Bank Plc

Zusätzliches Kapital zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums

Neue Anleihe wird im März 2020 fällig und hat einem variablen Coupon basierend auf dem 3-Monats-Euribor plus 6,25 Prozent Helsinki, 12. Dezember 2016 - Ferratum Oyj (ISIN: FI4000106299, WKN: A1W9NS) gibt bekannt, dass ihre maltesische Tochterbank Ferratum Bank Plc eine neue Anleihe über 25 Mio. EUR erfolgreich platzieren konnte. Das europaweite Bookbuilding wurde von Pareto Securities und der ICF Bank durchgeführt. Die Anleiheplatzierung ist Teil eines Emissionspakets der Ferratum Bank Plc über insgesamt 60 Mio. EUR. Die Erlöse der neu platzierten Anleihe werden mit 20 Mio. EUR zur Refinanzierung der 2015 durch die Ferratum Bank Plc begebenen Anleihe genutzt, die am 21. Januar 2017 fällig wird. Die darüberhinausgehenden Erlöse werden zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums verwendet. Die neue vorranginge und unbesicherte Anleihe mit einem Coupon basierend auf dem 3-Monats-Euribor plus 6,25 Prozent p.a. hat eine Laufzeit bis zum 15. März 2020. Das Listing der neuen Anleihe wird für den 15. Dezember 2016 erwartet und erfolgt am European Wholesale Securities Market (EWSM). Darüber hinaus wird ein Co-Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse und im Nasdaq Stockholm erfolgen. Pareto Securities führte die Kapitalmaßnahme als Lead Manager und alleiniger Konsortialführer durch, während die ICF Bank die Transaktion als Co-Lead-Manager begleitete. Durch den Fokus auf Investoren in den nordischen Ländern verbreiterte Ferratum erfolgreich seine Investorenbasis. Über Ferratum Group: Die finnische Ferratum Group, ein Pionier für mobile Konsumentenkredite in Europa, bietet Privatpersonen kurzfristige Konsumentenkredite. Über die Nutzung digitaler Medien können Kunden von Ferratum Verbraucherkredite in Höhe von 25 EUR bis 3.000 EUR beantragen. Zudem bietet Ferratum erfolgreichen Kleinunternehmen Ratenkredite mit einer Laufzeit von sechs bis zwölf Monaten an. Das von Gründer Jorma Jokela geführte Unternehmen ist seit der Gründung im Jahr 2005 schnell gewachsen: Ferratum hat mehr als 1,5 Millionen existierende und ehemalige Kunden, denen mindestens ein Kredit gewährt wurde. Insgesamt besteht die Datenbank aus 4,3 Millionen Benutzerkonten (zum 30. September 2016). Ferratum ist in 23 Ländern weltweit mit lokalem operativem Geschäftsbetrieb tätig. Kontakt: Ferratum Group

Dr. Clemens Krause, CFO

T: +49 30 88715308

F: +49 30 88715309

M: clemens.krause@ferratum.com (mailto:clemens.krause@ferratum.com) Ferratum Group

Paul Wasastjerna

Head of Investor Relations

T: +358 40 7248247

F: +358 20 741 1614

M: paul.wasastjerna@ferratum.com (mailto:paul.wasastjerna@ferratum.com) cometis AG

Henryk Deter | Claudius Krause

T: +49 611 20 58 55-28

F: +49 611 20 58 55-66

M: krause@cometis.de (mailto:krause@cometis.de)

