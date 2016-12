FRANKFURT (Dow Jones)--Fraport hat im November trotz des Streiks der Piloten im November deutlich mehr Passagiere im Flughafen Frankfurt befördert. Die Anzahl der Reisenden stieg um 4,9 Prozent auf rund 4,1 Millionen, teilte der Flughafenbetreiber am Montag mit. Allerdings hatten im Vorjahresmonat auch Streiks den Flugverkehr belastet. Ohne Berücksichtigung beider Sonderereignisse hätte der Flughafen Frankfurt den Angaben zufolge ein Wachstum von rund 2 Prozent erzielt.

Das Cargo-Aufkommen wurde vom Streik sowie der Lage der Wochentage im November negativ beeinflusst und lag mit 191.461 Tonnen um 2,1 Prozent unter dem Vorjahreswert, wie die Fraport AG weiter mitteilte. Insgesamt seien 33.556 Starts und Landungen durchgeführt worden, ein leichter Anstieg um 0,7 Prozent.

An den internationale Flughäfen ergab sich ein unterschiedliches Bild, wie Fraport weiter berichtet. Den Flughafen im türkischen Antalya nutzten 871.390 Passagiere, ein Einbruch um 17,5 Prozent. In St. Petersburg kletterte das Aufkommen dagegen um 19,5 Prozent auf 952.235 Fluggäste. Der Flughafen im chinesischen in Xi'an zählte knapp 3,0 Millionen Fluggäste, was einen Anstieg von 14,2 Prozent markiert.

