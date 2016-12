Die Schweizer Großbank UBS hat Vivendi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Erlöse bei der Plattenfirma Universal Music Group (UMG) dürften sich dank des Trends zum Musikstreaming erholen, schrieb Analyst Polo Tang in einer Studie vom Montag. Ob der Fernsehsender Canal+ von der Restrukturierung profitiere, bleibe aber abzuwarten. Zudem sei unklar, was der Medien- und Musikkonzern mit seinem Anteil an Telecom Italia und seinen Barmittelreserven vorhabe./gl/fbr

AFA0012 2016-12-12/10:37

ISIN: FR0000127771