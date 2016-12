Luzern - Der Marketing Tag als inspirierender Erlebnisraum vereint Genuss, Erfahrung, Spass am Lernen und an der Zusammenarbeit, steht für Top-Infotainment, setzt starke Impulse und ist klar der Trendscout-Event in der Marketingbranche. Die Vision des Events setzt sich mit der Zukunft des Marketing auseinander und agiert im Trendfenster von 3 - 5 Jahren. Veranstalter des Marketing Tags ist das Swiss Marketing Forum, das über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Konferenz-Organisation verfügt.

Datum Event: 07. März 2017 Ort: KKL Luzern

Der Marketing Tag 17 kommt in frischer Form daher und macht Gutes besser. Der Marketing Tag als Vermittlungsplattform und Agent der Transformation verändert sich dynamisch zusammen mit seinen Nutzern und deren Arbeitswelt und positioniert sich als Marke neu mit sechs P's - Premium, Passion, Praxis, Pacemaker, Peer-to-Peer und Persönlicher Nutzen. Mit einem knackigen Programmkonzept, das mehr Partizipation, Freiheit und Co-Creation erlaubt, baut der Marketing Tag seine Leaderposition und Vorreiterrolle aus; der Zeitgeist wird gelebt und die Marketingzukunft der Schweiz relevant mitgestaltet. Der fundamentale Wandel ist angepasst an die neue Nähe zwischen Unternehmen, Marken, Kunden und Marketing wird aus neuer Sicht erlebbar gemacht, Megatrends integriert ...

