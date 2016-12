Im Zuge eines starken Preisaufschlags beim Rohöl zu Beginn dieser Handelswoche dürfte mit Sicherheit auch der weltgrößte Ölkonzern Exxon Mobil davon profitieren und endlich seinen hartnäckigen Widerstand aus den letzten Monaten aus dem Weg räumen können - weitere Kursgewinne sind stark zu favorisieren!

Nach einer mehrere Jahre andauernden Aufwärtsbewegung erreichte der US-amerikanische Ölförderer Exxon Mobil im August 2014 seinen vorläufigen Höhepunkt bei 104,76 US-Dollar und drehte an dieser Stelle zur Unterseite ab. Zeitgleich mit einem deutlichen Preisrückgang beim Rohöl gaben ebenfalls die Notierungen des Konzerns nach und fielen bis Mitte 2015 auf 66,55 US-Dollar und somit auf die Tiefs aus 2011 zurück. Erst an dieser Stelle drehte der Trendverlauf wieder und sorgte bereits Mitte Oktober 2015 für einen Ausbruch über den seit Mitte 2014 bestehenden Abwärtstrend und ein Verlaufshoch von 87,43 US-Dollar. Allerdings kam die Aktie anschließend nicht so recht in Fahrt und musste über die nächsten Monate hinweg empfindliche Abgaben auf 71,55 US-Dollar hinnehmen. Erst zu Beginn dieses Jahres kehrte nachhaltiger Schwung in die Aktie zurück und führte die Notierungen von Exxon Mobil bis nahe an die 100,00 US-Dollar Marke aufwärts. Seit Mitte dieses Jahres ...

