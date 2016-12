Toshiba Tec Corporation (TOKYO:6588) stellt ihre "Form & Label Solution" (Formular- und Etiketten-Lösung) zur Einsparung von Versandkosten vor. Die Lösung optimiert die logistischen Abläufe und ermöglicht einen einfachen und fehlerfreien Versand mithilfe ihrer Multifunktionssysteme. Die Form Label Solution von Toshiba Tec bündelt zahlreiche Dokumententypen auf einem Kombinationsetikett.

Toshiba Tec Corporation introduces its "Form Label Solution" to save on shipping costs while optimizing logistics operations. This solution enables easy, yet precise shipping via its multifunction peripheral (MFP). Toshiba's Form Label Solution combines many types of documents within one combination label. (Graphic: Business Wire)