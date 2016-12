Zürich (ots) - Ab 1. Januar 2017 neu als AF-Toscano AG am Markt -

Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Standorts

Schweiz - Mit AF-Consult Switzerland AG und AF-Toscano stösst ÅF

Gruppe in die Top Drei der Schweizer Ingenieurs- und

Planungsunternehmen vor



Die börsennotierte Schwedische ÅF Gruppe (AFB: Stockholm)

übernimmt per 1. Januar 2017 sämtliche Aktien der Schweizer Edy

Toscano AG. Die über 60 Aktionärinnen und Aktionären aus der

Gründerfamilie und dem Mitarbeiterkreis haben eine entsprechende

Kaufofferte der ÅF Gruppe angenommen. Beide Unternehmen kommunizieren

heute zeitgleich in Schweden und der Schweiz. Über den Kaufpreis

wurde Stillschweigen vereinbart. Nach Abschluss des

Übernahmeprozesses wird ÅF unter die Top Drei der Schweizer

Ingenieurs- und Planungsunternehmen vorstossen und einen Jahresumsatz

von über CHF 100 Mio. erzielen.



Edy Toscano AG tritt ab 2017 als AF-Toscano auf. Die Übernahme hat

keinen Einfluss auf die operative Führung des Unternehmens.

Vorsitzender der Geschäftsleitung und CEO bleibt Erich Montalta.

Sämtliche Standorte und Mitarbeitende werden übernommen. Erich

Montalta erklärt: "Die Ingenieurs- und Planungsbranche befindet sich

in einer Umbruchphase. Die Internationalisierung wird weiter

zunehmen. Darauf möchten wir vorbereitet sein. ÅF wird damit zu

unserem internationalen Partner und Türöffner."



Weiter erklärt Erich Montalta: "Mit der neuen AF-Toscano wollen

wir unsere starke Position als Ingenieur- und Planungsunternehmen im

Schweizer Markt in allen Sprachregionen weiter ausbauen. Unsere

Identität bleibt unverändert. ÅF wird für uns zum starken,

international aufgestellten Partner. Damit erhalten wir Zugang zu

neuen Märkten. Denn dank ÅF sind wir in der Lage, unsere Schweizer

Qualitätsleistungen zum Beispiel im Tunnel- und Strassenbau, im

Schienenverkehr und im Elektrobereich in ganz Europa anzubieten."



Edy Toscano AG beschäftigt heute 370 Mitarbeitende an 20

Standorten in der Schweiz und drei in Deutschland. Edy Toscano

erwirtschaftete 2015 einen Umsatz von rund CHF 50 Mio.



ÅF verfügt mit AF-Consult Switzerland AG, Baden, bereits über

einen starken Marktplayer im Energie- und Umwelttechnikbereich.

AF-Consult Switzerland ist 2007 aus der ehemaligen Colenco AG

entstanden. Jonas Wiström, Präsident und CEO von ÅF erklärt: "Diese

Übernahme ist ein wichtiges Element unserer Strategie, in andere

Märkte vorzustossen." Und Roberto Gerosa, Präsident der International

Division von ÅF, fügt hinzu: "Mit Edy Toscano wachsen wir in der

Schweiz markant. Wir freuen uns, mit dieser Übernahme in den

wichtigen Schweizer Infrastrukturbereich vorstossen zu können. Unser

Infrastrukturgeschäft hat sich bisher auf Skandinavien konzentriert."



Über Edy Toscano AG (ab 1. Januar 2017: AF-Toscano AG)



Die neue AF-TOSCANO AG ist ein führendes Ingenieur- und

Planungsunternehmen mit 20 dezentral geführten Niederlassungen in

allen Schweizer Sprachregionen. 1959 gründete Edy Toscano in Zürich

ein Ingenieur- und Planungsbüro. Mit seinen 370 Mitarbeitenden gehört

es zu den führenden Anbietern von Ingenieur-, Planungs- und

Beratungsleistungen in der Schweiz.



Der Hauptsitz von Edy Toscano AG (AF-Toscano AG) befindet sich in

Zürich. Das Unternehmen verfügt in der Schweiz über Niederlassungen

in Bern, Brunnen, Castione, Chur, Domdidier, Delsberg, Freiburg,

Genf, Lausanne, Lugano, Mesocco, Pontresina, Poschiavo, Rapperswil,

Rivera, Schwyz, St. Moritz, Winterthur, Zuoz und Zürich. In

Deutschland sind es die Standorte Dippoldiswalde, Görlitz und Desden.



www.toscano.ch



Über AF-Consult Switzerland AG



AF-Consult Switzerland AG ist eines der führenden

Ingenieurunternehmen der Schweiz, das umfassende Dienstleistungen auf

allen Gebieten der Energie- und Umwelttechnik erbringt. Unabhängig

von der Grösse eines Projekts ziehen die Kunden Nutzen aus dem

profunden Fachwissen und der langjährigen Erfahrung von

hochqualifizierten Spezialisten und Generalisten, die als Team

weltweit zusammenarbeiten. Durch die Zugehörigkeit zur international

tätigen ÅF Group kann AF-Consult Switzerland auf ein Netzwerk von

mehreren Tausend Mitarbeitenden zurückgreifen.



AF-Consult Switzerland AG hat ihren Sitz in Baden / AG.



www.afconsult.com



Über die ÅF Gruppe



ÅF ist ein Ingenieurberatungsunternehmen für die Energie-,

Industrie- und Infrastrukturbranche und ist seit 1895 dem Fortschritt

seiner Kunden verpflichtet. Wir verbinden Technologien, bietet

rentable, innovative und nachhaltige Lösungen, die die Zukunft formen

und das Leben von Menschen verbessern. Mit einer starken europäischen

Plattform als Basis ist ÅF mit ihren 8'500 Mitarbeitern auf der

ganzen Welt zu finden. Hauptsitz von AF ist Stockholm / Schweden.



ÅF - Innovation by experience



www.afconsult.com



Originaltext: Edy Toscano AG / AF-Toscano AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100061258

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100061258.rss2



Kontakt:

Andrea Galli, Mitglied des Verwaltungsrats, Edy Toscano AG

andrea.galli@toscano.ch, +41 79 370 24 01



Roberto Gerosa, Präsident der International Division, ÅF

roberto.gerosa@afconsult.com, +41 79 445 71 90