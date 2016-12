Weltweit streng limitierte Bilderbibel der Barmherzigkeit ist aktuell erschienen



Wien (ots) - Die Verlegerin des Verlags Müller & Schindler, Charlotte Kramer, und DOMI Exclusiv-Geschäftsführer Michael Kriegler überreichten im Rahmen einer Audienz bei Papst Franziskus das Exemplar mit der Nummer 1 der streng limitierten Ausgabe der goldenen "Bilderbibel der Barmherzigkeit". Die Bilderbibel weist mehr als 920 Illustrationen auf 1024 Seiten, punzierten Goldschnitt sowie einen Einband aus echtem Leder mit echtvergoldeten Schließen, Beschlägen und einem echtvergoldeten Kreuz mit Rubin am Vorderdeckel auf. Papst Franziskus hatte die Luxusbibel bereits in ihrer Entstehung begleitet: Er hat nicht nur ein sehr persönliches Vorwort eigenhändig verfasst, sondern auch jenes Kinderkrankenhaus in Afrika ausgesucht, an das ein Teil des Erlöses karitativ gespendet werden. DOMI Exclusiv GmbH-Geschäftsführer Michael Kriegler: "Ich danke Papst Franziskus für das entgegengebrachte Vertrauen und die Realisierung dieser einzigartigen Edition."



Zwtl.: 154 Original-Handschriften aus mehr als 40 Bibliotheken



"Ein Team von ausgewählten Spezialisten hat in jahrelanger enger Zusammenarbeit ein einzigartiges Gesamtkunstwerk geschaffen", betont Verlegerin Charlotte Kramer. Die weltweit streng limitierte Bilderbibel der Barmherzigkeit ist im Dezember 2016 erschienen. Jeder Band weist eine handgeschriebene Limitierungs-Nummer auf und wird zum Schutz des wertvollen Einbandes in einer Luxus-Kassette geliefert. Über 350 zum Großteil mit Foliengold ausgestattete ganzseitige Bilder illustrieren den Text. Diese Miniaturseiten ermöglichen einen Einblick in acht Jahrhunderte europäische Kunstgeschichte: durch unverwechselbar reproduzierte Prachtseiten aus 154 verschiedenen Handschriften aus mehr als 40 Bibliotheken weltweit.



