Pirna (ots) - Mit mehr als 1 Mio. Besucher im Monat gehört die Seite www.heimwerker.de zu den größten und bekanntesten Heimwerkerportalen in Deutschland. Die Testberichte entstehen im privaten Umfeld der Redakteure unter realistischen Alltagsbedingungen, sodass die Tests sehr authentisch sind. Dieser Herausforderung stellte sich unser 5,1 kW (7 PS) Gartenhäcksler mit breiter Brust!



Dabei beeindruckte das Gerät die Tester schon von Beginn an, da "[...] alle Blechteile massiv wirken und durch eine sehr gute Verarbeitungsqualität überzeugen." Natürlich wurde auch die Arbeitsleistung genauestens unter die Lupe genommen. Hier konnte sich der mehr als positive Gesamteindruck fortsetzen. Egal, mit was der Häcksler gefüttert wurde, er machte praktisch alles weg. "Selbst mit viel Mühe konnte ich das Gerät nicht zum Halt zwingen - eine beachtliche Leistung", brachte es der Testredakteur auf den Punkt.



Am Ende bedeutete das "sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis" nicht nur eine absolute Kaufempfehlung - mit 4,5 von maximal 5 erreichbaren Sternen durfte sich der DENQBAR-Häcksler zudem eine weitere begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen.



Den kompletten Testbericht können Sie hier nachlesen:



http://ots.de/JioQF



Weiter Informationen zum Produkt erhalten Sie unter:



http://ots.de/X6S8m



Über die DENQBAR GmbH



Im Jahr 2004 mit einem Online-Handel gestartet, ist die DENQBAR GmbH heute auf vielen Plattformen und seit 2007 mit dem eigenen Online-Shop präsent. Durch innovative sowie preisgünstige - vor allem aber hochwertige Produkte -hat sich die DENQBAR GmbH einen repräsentativen Namen erarbeitet. Heute zählt die Firma mit ihren über 300.000 zufriedenen Kunden zu den Vorreitern im Bereich der mobilen Stromerzeugung. Auch in der Welt der motorisierten Gartengeräte ist das Unternehmen mit Sitz im sächsischen Pirna längst keine Unbekannte mehr.



