Wieder erschüttern Anschläge die Türkei. Staatschef Erdogan will mit harter Hand reagieren - und spricht von Vergeltung.

Nach dem Doppelanschlag von Istanbul mit 38 Toten sind in der Türkei Dutzende Menschen mit Verbindungen zur prokurdischen Partei HDP festgenommen worden. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete am Montag, mindestens 37 Parteimitglieder seien in Istanbul und der Hauptstadt Ankara ...

Den vollständigen Artikel lesen ...