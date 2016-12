Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Dornbirn / Österreich (pta015/12.12.2016/11:05) - * Zumtobel Group erwägt

ihr Werk in Les Andelys zu verkaufen und eine langfristige strategische

Partnerschaft mit Active'Invest einzugehen.

* Partnerschaft würde die Fortführung der Produktion von Außenleuchten in

Les Andelys sichern.

* Active'Invest würde den Standort mit zusätzlichen Aktivitäten weiterentwickeln

* Alle Arbeitsplätze würden erhalten bleiben

* Zumtobel Group als Minderheitsgesellschafter des neuen Unternehmens in Les

Andelys



Zumtobel Group und Active'Invest planen eine langfristige strategische

Partnerschaft für die Produktionsstätte im französischen Les Andelys. Ziel der

Zumtobel Group ist eine Neuausrichtung des weltweiten Produktionsnetzwerkes, um

die Auslastung und Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Hierbei soll vor allem

die Produktion von variantenreichen Kleinserien an ausgewählte Partner

ausgegliedert werden. Diese Partnerschaft mit Active'Invest würde den Transfer

des Werkes in Les Andelys in die französische Industrie-Gruppe bedeuten. Dabei

bliebe die Zumtobel Group Minderheitsgesellschafter des neuen Unternehmens.



Die angestrebte Partnerschaft würde Vorteile für beide Unternehmen bringen: Die

Produktion der Außenleuchten in Les Andelys bliebe garantiert, während

Active'Invest ihr Produktangebot im Energiemarkt weiter ausbauen könnte. Die

Weiterentwicklung des Standortes durch Active'Invest brächte auch zusätzliche

Aufträge für das Werk in Les Andelys mit sich.



Das Leuchtenwerk in Les Andelys wurde 1965 gegründet und beschäftigt aktuell 264

Mitarbeiter. Etwa 226 der Mitarbeiter würden zu Active'Invest wechseln. Circa 38

Mitarbeiter, hauptsächlich aus der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, wären

als Teil der Zumtobel Group weiterhin in Les Andelys tätig.



Active'Invest ist eine französische Industrie-Gruppe, die in den Sparten Energie,

Telekommunikation und Umwelt erfolgreich Produkte entwickelt, herstellt und

vermarktet. Aktuell arbeiten 450 Mitarbeiter in insgesamt drei Niederlassungen

in Frankreich.



(Ende)



Aussender: Zumtobel Group AG

Adresse: Höchster Straße 8, 6850 Dornbirn

Land: Österreich

Ansprechpartner: Harald Albrecht

Tel.: +43 5572 509-1125

E-Mail: harald.albrecht@zumtobelgroup.com

Website: www.zumtobelgroup.com



ISIN(s): AT0000837307 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1481537100443



