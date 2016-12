Die Commerzbank hat die Einstufung für Stada auf "Hold" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Das in der Schweizer "Sonntagszeitung" spekulierte Interesse von Novartis am deutschen Pharmaunternehmen hält Analyst Daniel Wendorff in einer Studie vom Montag für unwahrscheinlich. Interessant sei allerdings, dass auch Mylan erwähnt worden sei. Sie seien aus seiner Sicht die Einzigen, die ein Interesse an beiden Bereichen der Bad Vilbeler haben könnten - Generika wie auch Markenprodukte. Mylan habe aber wohl zunächst mit der Integration der erst im August übernommenen Meda genug zu tun./ag/ajx

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0066 2016-12-12/12:59

ISIN: DE0007251803